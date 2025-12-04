即時中心／林韋慈報導

今（4）日農業部針對「廚餘養豬政策調整」表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬，轉型最後期限明訂至明（2026）年12月31日，並已啟動相關輔導措施。考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依自身規劃，自行公告提前停止廚餘養豬時程及精進措施，以兼顧防疫、廚餘去化及養豬戶轉型實務。

農業部指出，在轉型期間，欲繼續使用廚餘的養豬場，必須獲得地方政府同意，並完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、運輸車輛裝設GPS，經跨部會聯合檢查合格後，才能自115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

廣告 廣告

為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，鼓勵廚餘養豬業者改為飼料養豬，降低疫病風險。同時，針對餵養廚餘黑豬產業，將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

環境部則表示，目前全國廚餘處理設施仍有缺口，將協助地方政府提升處理量能，包括優化既有設施與興建再利用設施，如堆肥、黑水虻養殖、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

轉型期間，部分廚餘需焚化處理，環境部將督導地方加強焚化廠管理，制定焚化作業指引，並要求加強戴奧辛監測。目前全國有25座焚化爐處理廚餘，63支排放管道中已有27支完成採樣，6支完成檢測。

此外，環境部將與教育部及農業部共同推動惜食環境教育，將惜食理念深化至校園教育及家庭生活，透過教育宣導，引導民眾珍惜食物、減少浪費，並推廣食農教育與在地低碳飲食，縮短碳足跡，從源頭減少廚餘產生量。

環境部強調，廚餘養豬政策調整是臺灣資源循環的新里程碑。部會將與地方政府共同努力，確保廚餘妥善處理，同時呼籲民眾惜食減量，教育下一代養成惜食習慣，共同為廚餘減量盡一份心力。

原文出處：快新聞／廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者

更多民視新聞報導

台北首家自主碳盤查醫院！ 中山醫院通過國際第三方授證

YouTube「1進化」測試用戶極限？一票人嘆：觀看體驗爛透

川普簽友台法案「中國氣炸了」！竟稱美干涉內政 外交部霸氣回嗆

