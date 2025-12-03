廚餘養豬時代結束！專家估「處理費飆數十倍」 餐飲恐喊漲

記者柯美儀／台北報導

農業部研擬1年內達成「全面禁止廚餘養豬」。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

今年10月台灣爆發非洲豬瘟，廚餘被視為最可能的疫情來源，農業部研擬1年內達成「全面禁止廚餘養豬」。對此，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信認為，廚餘處理轉由專業清運業者接手，成本翻數十倍，最終將由消費者吸收。

農業部目標在1年內協助全台廚餘養豬場完成轉型，並在2027年起全面禁止以廚餘餵豬。為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃飼料補助方案，若豬農在今年底前申請，每頭可補助3600元；若在2026年提出申請，補助則減半為每頭1800元。

農業部強調，中央訂定廚餘養豬政策一定會跟地方政府與養豬業者溝通。目前的版本皆在討論中，預計在與地方政府及產業團體討論後，並且在聽取各方意見後，亦會向政院報告，確認後會正式向外界說明。

據《中國時報》報導，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，以往每桶廚餘處理費用，餐飲業僅需補貼豬農約50至100元；但隨著清運業者全面接手，報價已飆升至每桶1500至2000元，成本暴增數十倍。這筆額外費用最終仍將轉嫁給消費者，影響餐飲價格。

陳明信指出，過去屠宰場的雞、豬下腳料主要由豬農回收，能穩定消化廚餘量；如今豬農不再接手，由專業清運業者處理，隨著需求增加，清運費用也水漲船高。若未來成本持續上升，餐飲業零售價格恐將跟著上調，估計團膳每餐至少可能調漲2至3元。

