廚餘養豬禁令下的轉型之路 桃園蒸煮中心效益受關注

立法院社會福利及衛生環境委員會20日參訪桃園生質能中心。（呂筱蟬攝）

台灣近期發生非洲豬瘟後，廚餘養豬政策禁令頒布，也讓廚餘去化成為關注議題，立法院社會福利及衛生環境委員會20日參訪桃園生質能中心，立委們質疑設置蒸煮中心，或以高品質飼料代替廚餘等措施，能不能達到一定的經濟規模效益？環境部次長沈志修說，一旦中央訂出相關的落日條款，一些轉換的投資和經濟效益就會浮現出來。

立院社會福利及衛環委員會召委廖偉翔，與立委凃權吉、王育敏、王正旭，先後參訪桃園生質能中心、泓橋環保科技公司，了解發生非洲豬瘟後，中央下令全國暫時禁用廚餘養豬影響，以及桃園市廚餘去化成果。

在桃園生質能中心，委員們質疑設置蒸煮中心能不能達到一定的經濟規模效益？沈志修指出，中央若訂出相關的落日條款，一些轉換的投資和經濟效益就會浮現出來。桃園市的生質能中心包括全國第25座焚化爐，功能含蓋厭氧技術發電，依據環保局的統計，目前已經可以每小時發電約800度賣給台電。桃園市生質能中心加上泓橋科技環保公司，合計每天大約可處理180噸的廚餘，去化以後轉換成肥料或發電，尤其虹橋的技術3個小時就可以去化，都值得參考。

桃園市環保局副局長呂明錡認為，如果廚餘養豬禁令解除３要件，也就是監控即時、查核落實及法令完備都能做到，養豬戶能遵守政府規定，中央就可評估在不同縣市設置蒸煮中心，提供養豬戶安全的高品質飼料。

泓橋科技董事長張永煬表示，廚餘養豬以往讓外國人認為是用垃圾餵豬，然而要讓廚餘轉化成為高品質的營養液和飼料，以公司技術方面絕對可行，尤其使用廚餘可以養出高品質的黑毛豬，可以為台灣打造像是日本和牛為號召的台灣黑豬肉品牌。

國民黨市議員吳進昌指出，廚餘養豬不是壞事，只是未落實蒸煮，才會造成豬瘟疫情問題，甚至影響環境，中央或地方政府應該採取集中蒸煮廚餘，蒸煮好以後給配送給養豬戶，並鼓勵養豬業者參與投資設備，這樣也能有效管理。

