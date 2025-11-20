廚餘養豬禁令尚未解封 桃園科技公司技術3小時變有機肥料

廚餘養豬禁令未解封，立院率團參訪桃園泓橋科技公司，盼推多元去化管道。（呂筱蟬攝）

中央頒布廚餘養豬禁令至今仍未解封，桃園市泓橋環保科技公司透過自動化大量去化專利技術，讓廚餘能在3小時去化熟成轉變為有機肥料，立法院社會福利及衛生環境委員會20日率隊參訪。環境部次長沈志修說，要恢復廚餘養豬除要監控即時、查核落實及法令完備3要件外，期盼未來可提供廚餘更多元去化管道讓各縣市可以選擇。

泓橋董事長張永煬說，公司利用專利酵素科技，讓廚餘可3小時分解主化成為有機肥料及有機營養液體，因非洲豬瘟問題禁止廚餘養豬，目前協助桃市環保局處理廚餘每日100公噸，其中產出60噸的有機營養液，可提供養豬戶豬隻防疫、增強免疫力及產量，如今因政策因素全面禁止，期盼政府單位能通盤了解相關技術，而非一味封殺。

國民黨立委涂權吉表示，泓橋環保科技讓廚餘可以完全處理經過去化分解後，液態部分可做養豬飼料，固體做成有機肥料，不像一般將廚餘掩埋或焚燒，都會造成汙染及碳排問題，期盼政府單位讓優良技術可以推廣至其他縣市。

儘管非洲豬瘟疫情解禁，但廚餘養豬仍被禁止，環境部將於12月6日前完成法令完備公告。沈志修說，廚餘禁止養豬政策要解禁有3個前提，第1要能即時監控，以及配合完備的法令及稽查。即時監控部分正輔導各養豬場以高溫蒸煮1小時作業方式讓相關單位可即時監控，若未達到警訊將提供至環保單位與農業單位，並對養豬場做即時管理。

他提到，未來恢復廚餘養豬後，廚餘還有其他再利用方式，包括參訪的泓橋科技就是產生肥料再利用，希望將此選項提供給各縣市環保局參考。除此之外還有設置再生能源，像是厭氧發酵可產生能源，另外還有飼養黑水虻等方式，希望廚餘多元去化管道讓各縣市可以選擇。

