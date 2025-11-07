廚餘養豬禁令未解除 農業部：以2週為週期檢視

盧秀燕說：「大家辛苦了，讓大家擔心，我們覺得非常不好意思，所以秀燕在這地方先向大家鞠躬致歉。」

盧秀燕7日上午到市議會進行非洲豬瘟專案報告，再度向外界鞠躬致歉，但卻受到綠營議員質疑，報告數字及疫調不確實，要求退回市府。國內沒有新增，其他非洲豬瘟的確診案例，相關禁令也陸續解除，但目前禁餵廚餘的禁令尚未鬆綁。市府表示，目前台中市的熟廚餘，還是維持全數焚化。

台中市環保局主秘江明山表示，「因為焚化爐歲修完目前我們還有辦法支應處理台中市現階段的廚餘，但後續如果禁止養豬的時間比較長的話，我們還是需要有一套完整的處理方案。」

環保局強調，目前因為加入熟廚餘處理，熱值降低，也讓焚化爐效率得以提高，每天全市所產生的250噸可以全數去化，但如果禁餵廚餘的政策持續，就要和中央研議其他的去化方法。而未來全國是否統一禁用廚餘養豬？中央還沒有答案，農業部表示，接下來會加強對廚餘養豬的監控。

陳駿季說：「中長期的部分，我們會考慮，整體國內這些廚餘怎麼樣再利用，達到環境比較穩定的情況，所以短中長期我們隨時在滾動，跟環境部一起檢討。」

行政院長卓榮泰則在立院答詢中表示，將從蒸煮設備及法規加嚴管控，並加強邊境管理。

卓榮泰說明，「我們還要加強的是，不會再有從邊境進來的，所以明天我們會去看邊境管理，我希望從內而外把它再作安全檢查一次，只有更趨嚴，絕對不會放鬆。」

卓榮泰表示，邊境的防護跟過去相比，只會趨嚴沒有放鬆，會再加嚴20%的能量做邊境管理，廚餘鬆綁也會在3個前提完備才會開放。環境部也表示，未來蒸煮廚餘的溫度與時間，將全程連線雲端，供中央、地方與業者同步監看，目標年底上線。

