廚餘養豬禁令未解 台中日產350噸難消化 業者籲設蒸煮中心

廚餘去化將成一大挑戰。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

全台豬肉禁令今起解除，但仍禁止廚餘養豬，台中廚餘清運業者提到，台中每天廚餘量約有300至350噸，全市3座焚化爐已老舊，未來廚餘去化是一大挑戰，他盼政府能妥善處置，否則恐面臨廚餘大戰，對政府、養豬業者或民眾全盤皆輸。

台中市廢棄物清除處理公會理事、廚餘清運業者劉連卿表示，台中每天約處理300至350噸廚餘，因為台中商業活動頻繁，包括鄰近彰化、苗栗、南投與雲林等縣市都會來台中消費，所以廚餘量非常龐大。

廣告 廣告

劉連卿說，這次非洲豬瘟爆發各界推測是未落實蒸煮廚餘才釀禍，但政府單位不能一味禁止養豬要有相關配套措施，現在台中廚餘都往焚化廠送，但台中3座焚化廠都啟用超過30年，長期焚燒廚餘，恐縮短焚化爐壽命，也增加焚化負擔。

他表示，日本早年也是用焚化爐去化廚餘，但長久下來發現會有戴奧辛等汙染，後來改由政府單位統籌，由政府控管與蒸煮廚餘，再統一分配各養豬戶，目前也約有65％豬場豬隻吃廚餘。

劉連卿說，台中在地許多養豬戶和廚餘清運業者，也都希望比照日本做法，由政府統一控管廚餘問題，並建議可選址在各大焚化廠旁邊，直接設置廚餘蒸煮中心來去化廚餘。

另外，他也建議政府將家戶廚餘、營業事業單位廚餘分開處置，因為台灣近幾年移工人口、外籍配偶多，可能逢年過節會從境外寄送一些物資，因此家戶廚餘會比一般飯店、餐廳還要複雜化，若能分類嚴格控管，能少一些廚餘風險。

劉連卿表示，5年前為防範非洲豬瘟，行政院要求所有養豬場必須設置鍋爐，廚餘要「煮沸90分鐘」才能餵豬，當時大家都有確實遵守，成功守住防線。盼政府妥善處理廚餘去化問題，避免上演廚餘大戰，否則不論是政府、養豬戶或一般民眾都是全盤皆輸。

更多中時新聞網報導

《只為你遺憾》馴龍小嗝嗝戀愛最美童星

中職》威能帝 年度MVP

補充保費採年結 在野質疑變相調漲