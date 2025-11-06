廚餘養豬禁令維持 農業部重話：違規者最重撤照

生活中心／綜合報導

豬肉禁運禁宰令解禁了，不過廚餘養豬，沒隨之鬆綁。農業部祭出三要件，包含落實查核、即時監控及完備法令，也要求所有廚餘養豬場，必須設置溫度、即時影像監控，但養豬戶直言這得花上好多前，恐怕只能放棄，改用飼料養豬。

農業部長陳駿季：「沒有考慮到全國的養豬的產業，也沒有顧慮到我們現在所有的，防疫的這些作為，而私自有這種（違規）行為，為了謀求自己，自己的利益而做，是不可原諒的。」

農業部長陳駿季，重話怒轟泰山違規豬場，廚餘未經合格蒸煮，就送進豬隻嘴裡，養豬戶是省了小錢，但卻賠上整個台灣豬產業。

養豬戶是省了小錢，但卻賠上整個台灣豬產業（圖／民視新聞）





農業部長陳駿季：「現在仍然維持禁止廚餘養豬，偷偷使用這個部分，我們一定加重處罰，在現在的處罰裡面，甚至於最高可以撤照。」

廚餘禁令，不隨豬肉宰運重新開放，而鬆綁。養豬場一但違規，除了會被立刻管制移動，不准上市，同時，飼料差額、清運補助，通通都不給領。祭出重罰，守護台灣豬豬，但到底什麼時候，廚餘養豬能解禁？農業部開三條件，落實查核、即時監控及完備法令。所有廚餘養豬場，都必須設置溫度、即時影像的監控設備。





沒了養豬戶協助，廚餘該怎麼辦？環境部相關配套，仍會持續進行（圖／民視新聞）





廚餘養豬農陳賢昌：「這個東西你要養，政府規定就要裝啦，不然我們就撤退啦，養那個飼料就好了啦，幹嘛那麼累，光這個裝置要一千多萬，我們是養豬戶呢，我們不是股票上市的呢。」

豬農雖說，規定怎麼走，都會配合，只是心裡好苦誰人知。因為先前，才剛花500萬買鍋爐、1千萬設置煙囪。現在又要再添購監控設備，讓他直呼，乾脆算了！改餵飼料。不過沒了養豬戶協助，廚餘該怎麼辦？環境部相關配套，仍會持續進行。

環境部環管署副署長劉瑞祥：「廚餘的清運，仍維持既有的清運的方式，清運之後送交環保單位的焚化廠，來做緊急的處理，那學校團膳還有餐廳的廚餘，也會繼續來協助清理，那所需的經費，中央會予以來協助。」

台灣非洲豬瘟危機，儘管暫時度過，但要真正回到安全非疫區，還需要所有養豬農們，一起努力。

