廚餘養豬若退場 團膳每餐至少漲3元
學生營養午餐未來恐怕要漲價。全國校園團膳每日產出約2000桶、500噸廚餘，先前大多提供予養豬業者再利用，但近日因非洲豬瘟事件，全台禁止廚餘養豬，業者對如何去化廚餘大傷腦筋，現還傳出農業部擬推動分階段廚餘養豬退場，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信28日表示，若是未來廚餘不再養豬，增加清運及處理費用，恐怕每位學生每餐至少要再調整3元。
10月間國內爆發首起非洲豬瘟本土案例，農業部隨即宣布禁運禁宰15天，並且把來源指向可能是未落實蒸煮的廚餘，至今仍未開放廚餘養豬。農業部長陳駿季近日備詢時表示，除了家戶廚餘確定禁用，其餘則會透過正面表列方式處理，至於廚餘養豬戶則會逐步改成飼料養豬。但多名立委認為應全面禁止以免再度爆發疫情。
陳明信說，落實蒸煮的廚餘拿來養豬當然沒有問題，專家認為難以控管各豬場蒸煮因此具有高風險，但大型共同蒸煮場又難以推動，農業部仍認為禁止廚餘養豬是最好的方式。
陳明信建議，應視廚餘來源分成不同風險等級，如家戶廚餘或小吃店等風險等級高，99％來自國產食材的營養午餐、取得產銷履歷或CAS標章加工廠風險相對較低，更應比照廢油回收機制訂定三聯單管制，追蹤廢棄物流向、再利用處理方式等。
但陳明信認為，目前團膳廚餘仍是由養豬業者清運，處理費用則是環境部補助，若是全面禁止廚餘養豬，除清運及處理量能可能不足以外，部分合法業者有的不報價，有報價的甚至一桶上看2000元，以其工廠推估光是清運費一年就要1200萬元，未來送焚化爐可能處理1噸廚餘就要6000元，黑水虻等又難以處理高鹽高油的熟廚餘，若再合計廢棄物處理費用，可能每生每餐至少要漲3元以上才能負擔新增的成本。
