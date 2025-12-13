廚餘養豬落日＋防疫升級 屏東黑豬協會喊話：快被消滅了

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今（13）日在內埔鄉東片社區發展協會舉辦屏東本土黑豬品牌據點行銷計畫，縣長周春米應邀出席露了一手客家小炒。黑豬協會理事長方志源表示，政府以防疫為由，已經快將黑豬消滅，盼縣府大力協助產業度過難關。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會13日在內埔鄉東片社區發展協會，舉辦屏東本土黑豬品牌據點行銷計畫，縣長周春米（右一）應邀出席露了一手客家小炒。（羅琦文攝）

屏東縣黑豬飼養畜牧協會13日在內埔鄉東片社區發展協會，舉辦屏東本土黑豬品牌據點行銷計畫，縣長周春米（中）、黑豬飼養畜牧協會理事長方志源（右）大力推銷鮮美好吃的黑豬肉。（羅琦文攝）

屏東縣黑豬飼養畜牧協會註冊品牌「黑龍豬」，在長治「嘿！豬肉」、內埔「臺陸黑豬」、潮州農會「台灣土黑豬」、東港「鮮町豬內小舖」、林邊「長興肉舖」及內埔「東寶肉棧」等據點販售「黑龍豬」，為屏東本土黑豬肉的產銷推廣打品牌戰、團體戰。

屏東黑豬除了新鮮豬肉風味鮮美，周邊製品也相當受歡迎。（羅琦文攝）

黑豬協會今日在內埔東片村舉辦黑豬肉行銷活動，特別邀請高雄餐旅大學師生到場烹調黑豬肉料理，屏東縣長周春米應邀出席，也小露一手客家小炒，眾人品嘗各式黑豬肉料理，紛紛大讚黑豬肉風味卓絕。

黑豬協會理事長方志源在活動中直接向周春米求助，他說，本土黑豬是客家產業相當重要的部分，黑豬內鮮美好吃，富含不飽和脂肪酸，風味絕佳，但近來非洲豬瘟的問題，政府以防疫為由，幾乎要把黑豬產業消滅，盼縣長能大力協助，讓世界級好吃的黑豬能延續下去。

周春米表示，這幾個月遇到非洲豬瘟之後，相關產業政策都需要調整，大家負擔更重，中央農業部決定明年是廚餘養豬落日，屏東這邊要感謝黑豬協會的支持，在明年落日前不再餵廚餘，改以其他方式飼養，這個轉型對大家而言很辛苦，也因此縣府在決策時也考量非常多。

周春米指出，中央政策已定，把關很嚴格，屏東養豬產量是全國第二大，經不起絲毫風險，目前縣府除了與業者加強溝通，也強化配套措施，後續縣府農業處與環保局都會協助解決相關問題，如何降低潛在風險，其他地方可能需要退讓一些，但防疫與產業要取得雙贏，才能永續經營。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說明，針對未來廚餘養豬轉型部分，縣府從10月22日至今，已與黑豬協會討論10餘次，中央農業部與環境部已有補貼措施，明年1月1日到12月31日可使用事業廚餘餵豬，在這一年中是轉型期，在明年1月31日前決定要轉型改用飼料的，一頭豬補貼3600元，地方政府也會配合執行，希望養豬戶盡快調適。

鄭永裕表示，黑豬飼養其實已逐步在轉型，屏東是全台黑豬最大飼養基地，其中很大部分是養20公斤左右的仔豬，再運至中北部養成豬，縣府也會與專家學者合作，輔導產業轉型，有中小場較無競爭力的養豬場，輔導離牧，離牧相關補貼措施還在與中央研議中。

鄭永裕說，縣府也會運用農業大學社會教育體系，與畜牧場、獸醫師合作，強化畜牧場對疫病防治。另外還有一些本身就是餵飼料的養豬場，如果仔豬與母豬場市場萎縮，縣府也研議輔導轉型飼養大豬，協助其度過產業轉型的困難。

