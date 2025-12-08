廚餘養豬補助「明年對半砍」挨批太倉促 陳駿季回應了

針對廚餘豬農轉型，農業部設定年底前提出申請者，可獲得每頭豬隻3600元補助，若明年申請，則是每頭1800元，因此有立委在今（8）日的立院經濟委員會質疑「時間太倉促」，115年應全年全額補助，農業部長陳駿季回應，因1年內就需達成廚餘全面禁用，猶豫期也不應過長。（黃世麒攝）

為防堵非洲豬瘟擴散，農業部推動「廚餘養豬1年內轉型退場」方案，若廚餘豬農於114年內申請轉型，可獲得相對高額補助，倘若115年才申請，則是「半價」補助，但至今已邁入12月，就有立委在今（8）日的立院經濟委員會質疑「時間太倉促」，115年應全年全額補助，農業部長陳駿季回應，因1年內就需達成廚餘全面禁用，猶豫期也不應過長。

據悉，農業部目前針對廚餘養豬場的轉型補助，分為「立即轉型者」、「裝設監控設備持續使用廚餘者」，立即轉型者於114年底前提出申請，提供每頭豬隻3600元補助，持續使用廚餘者，最晚需於115年12月31日前提出轉型，每頭豬隻補助為1800元。但無論哪種，都會提供相同的「餵飼設備補助」每場依規模提供30萬至300萬元補助，以及金融貸款支持。

廣告 廣告

國民黨立委呂玉玲指出，至今已12月8日，等同於說在不到1個月的時間內，豬農的補助就直接對半砍，實在太過倉促，尤其是非立即轉型豬農，還是會依規定蒸煮廚餘，農業部應給予更多緩衝期、協助豬農循序漸進轉型，建議115年仍維持每頭3600元補助。

而廚餘餵養對於黑豬農來說，不只是成本考量，更是決定品質的關鍵，國民黨立委楊瓊瓔提到，台灣黑豬肉風味世界最有名，而造就此原因的正是「黑豬食用完善蒸煮的廚餘」，期盼農業部在產業轉型的過程中，能夠妥善照顧黑豬農，讓台灣黑豬能夠穩居世界之冠。

陳駿季回應，由於廚餘餵養已拍板1年內全面禁用，遂轉型時程安排上也不宜有過長的猶豫期，不過已提供農民非常高的轉型誘因，以大廠來說，預估可得到約千萬的補助。

陳駿季提到，針對黑毛豬產業已有成立「黑毛豬輔導團」，將會進行飼料配方調整與宣導使用，縮短廚餘、飼料餵養黑豬的風味以及成本差異，並同步推動黑毛豬的品牌打造，穩定黑豬農的收入

更多中時新聞網報導

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考

蔡振南為戲練拳 「汗流好幾公升」人消瘦

李千娜開唱被女兒請下台