廚餘養豬解禁有三要件 陳駿季「每兩週檢視進度」：不排除先完成先開放

記者劉秀敏／台北報導

農業部長陳駿季出席行政院會後記者會（圖／行政院提供）

台中市一處養豬場10月底爆發非洲豬瘟疫情，所幸疫情並未擴散，禁宰禁運令也隨之解除，不過仍未開放廚餘養豬。農業部長陳駿季今（6）日表示，開放廚餘養豬必須達到「逐場查核」、「即時監控」、「法令完備」三個要件，初步以兩個禮拜為一個週期去檢視各地方政府，但不排除如果豬場已經完備相關法令，負責核發再利用許可的地方政府也同意，就會以「先完成先開放」的方式來進行。而禁止廚餘養豬期間，農業部仍會提供養豬戶廚餘轉飼料的價差補貼。

因應非洲豬瘟疫情，10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，即將於11月6日中午12時起恢復活豬運載、於11月7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，但廚餘養豬禁令仍未解除。

陳駿季表示，從這次疫情調查的結果，豬隻受到非洲豬瘟感染，最可能就是因為廚餘未落實蒸煮。因此，後續廚餘養豬的開放，要達到三個前提。第一是「逐場查核」，昨天前進協調所相關會議中，已開始規劃全國各縣市434個廚餘養豬場要如何分配，預估約兩個禮拜可以完成查核。

陳駿季說，第二是要「即時監控」，過往照片上傳可能導致很多的不確實狀況，現在一定要確保溫度、影像要能夠即時監控，政府也鼓勵廚餘養豬廠在設備查核、安全、規格都沒問題時，能盡量安裝監控設備，政府也會有相關補助。

第三則是「法令完備」，陳駿季表示，包括沒有落實處理的話，是否要做更嚴重的裁處，相關法令正在研議，初步是以兩個禮拜為一個週期來檢視進度，「一定要百分之百達到以後，才會去重啟廚餘養豬的政策。」

陳駿季補充，禁止廚餘養豬的期間，農業部仍會提供養豬戶廚餘轉飼料的價差補貼，至於法令部分，從這次的防疫過程中，不只是廚餘本身的處罰、稽核要件，在防疫作為上，豬農該做卻沒做到、縣市政府該稽核卻沒稽核的，都會嚴格地去處罰、檢視，邊境部分也會重新檢視，「老天給我們這次機會，只有在這個案例場發生，我們應該把握這個機會，重新檢視過去所有防疫作為裡面，法規必須去處理的。」

陳駿季表示，開放廚餘三個要件的落實需要時間，因此以兩個禮拜為一個週期去檢視各地方政府，但不排除如果豬場已經完備相關法令，負責核發再利用許可的地方政府也同意，就會以「先完成先開放」的方式來進行。



