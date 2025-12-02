廚餘養豬走入歷史！農業部給1年轉型期 最高補助300萬元
記者柯美儀／台北報導
今年10月台中市梧棲區一家養豬場驗出非洲豬瘟病毒，廚餘被視為最可能的疫情來源。中央昨宣布，將全面禁止廚餘養豬，並設定1年的轉型期，最晚須在2026年12月31日前完成，廚餘養豬將正式走入歷史。為協助豬農轉型，農業部也提出多項補助方案，但仍須行政院拍板後才能定案。
農業部統計，全台約有5400多家養豬場，其中廚餘養豬約400多家。目標是在1年內協助這些養豬場完成轉型，並在2027年起全面禁止以廚餘餵豬。
為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃飼料補助方案，若豬農在今年底前申請，每頭可補助3600元；若在2026年提出申請，補助則減半為每頭1800元。
由於改用飼料後，相關設備也需更新，農業部同步提供設備補助，金額依飼養規模而定，飼養200至500頭補助30萬元、501至1000頭補助60萬元、1001至2000頭補助100萬元、2001至3000頭補助200萬元，3001頭以上最高可補助300萬元。
農業部強調，中央訂定廚餘養豬政策一定會跟地方政府與養豬業者溝通。目前的版本皆在討論中，預計在與地方政府及產業團體討論後，並且在聽取各方意見後，亦會向政院報告，確認後會正式向外界說明。
