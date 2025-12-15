廚餘養豬轉型期限倒數！環境部公告修法 年底前須裝即時監控、GPS

為防範非洲豬瘟風險，農業部日前將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限，明訂為115年12月31日。（示意圖／周志龍攝）

為防範非洲豬瘟風險，農業部日前將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限，明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。為配合農業部規畫，環境部今天（15日）預告修正相關規範，要求廚餘養豬場應在今年12月31日前完成裝設溫度及影像即時監控設備，並規範所有載運廚餘的車輛需在年底前完成裝設GPS。

環境部表示，為配合未來廚餘養豬政策轉型，本次「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表修正草案，重點為規範事業廢棄物廚餘養豬場應於114年12月31日前完成裝設溫度及影像即時監控設備，始得依規定進行廚餘養豬。

廣告 廣告

環境部資源循環署表示，為配合農業部阻絕非洲豬瘟疫情，爰預告修正「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表編號七、廚餘之再利用管理方式，修正草案重點如下：

一、清運廚餘至再利用機構之清除機具，如合併清除非屬一般廢棄物清除處理方式附表一規定得直接餵飼豬隻之廚餘，應拒絕收受且不得進行該用途之再利用行為。二、高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持蒸煮溫度於攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上。

三、於114年12月31日前，設置符合所列規格條件之蒸煮設施（備）溫度監測及影像攝錄系統，報請當地主管機關審查確認後，始得再利用；屆期未完成設置，原核准直接再利用於飼料用途之文件，自設置期限屆滿翌日起，失其效力，且不得再從事該用途之再利用行為。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

泰勒絲超霸氣「豪發62億給團隊」 舞者領2300萬巨額獎金