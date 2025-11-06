廚餘養豬需符合三前提！中央兩週內全台盤點

▲農業部長陳駿季表示廚餘養豬須符合三前提，禁止使用廚餘期間，仍會提供養豬戶飼料價差補貼。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中成為非洲豬瘟破口，所幸疫情並未擴散得以解封，但仍未開放廚餘養豬，對此農業部長陳駿季今（6）日於行政院會後記者會表示，這次疫調結果顯示豬隻感染最有可能途徑就是未落實廚餘蒸煮，因此在後續開放廚餘養豬需符合三項前提，包括該如何稽查全台434個廚餘養豬場，預計要兩週；未來要設置溫度及以影像即時監控設備；第三是法令完備，若未落實該如何懲處，期間若豬場已完備上述條件，地方政府也同意，就會「先完成先開放」，禁止使用廚餘期間，仍會提供養豬戶飼料價差補貼。

對於廚餘養豬仍未解禁，陳駿季表示，從疫調結果顯示，豬隻受到非洲豬瘟的感染最有可能就是未落實廚餘蒸煮，所以在後續廚餘養豬開放要達到三前提，首先就是要查場，昨天相關會議已經開始規劃全國各縣市434個廚餘養豬場要如何分配，預估要查核要兩週完成；第二是要即時監控，過往照片上傳會導致不確實狀況，現在要確保溫度、影像要能即時監控，鼓勵廚餘養豬場安裝，政府也會做相關補助；最後則是法令完備，相關的法令也正在研議。

陳駿季說，初步是以兩週作為一個週期看進度，要到一定程度才會重啟廚餘養豬，也強調不排除說若豬場已經完備上述條件，地方政府也同意，就會朝「先完成先開放」方向處理，而在禁止使用廚餘期間，仍會提供養豬戶飼料價差補貼。

