廚餘養豬須設即時影像溫度監控 衛福部啟動全台查廠

（中央社記者賴于榛台北6日電）廚餘養豬禁令尚未解除，農業部今天說，解禁3要件包含落實查核、即時監控、完備法令，衛福部2週內將針對全國434個廚餘養豬場查廠。同時為利於環保單位及時監控與告發，廚餘養豬業者必須設置溫度及即時影像的監控設備，「不排除先完成者先開放（廚餘養豬）」。

農業部宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。不過，在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心先前指示，恢復廚餘養豬3要件為，查核要落實、監控要即時、法令要完備。解除廚餘養豬禁令是否有具體時程，農業部長陳駿季上午在政院會後記者會說，查廠部分，衛福部組織的前進協調所會議已規劃全國434個廚餘養豬場查廠分配，查核約2週左右完成。

對於即時監控，陳駿季指出，現行廚餘養豬照片上傳出現不確實情況，未來為確保溫度、影像可以即時監控，正鼓勵養豬戶盡量安裝監控設備，政府也會提供相關補助。

環境部環境管理署副署長林左祥補充，廚餘養豬業者應設置溫度以及即時影像的監控設備，溫度探偵必須在蒸煮槽監控時間跟溫度，且即時傳輸到系統，影像設備須拍攝到蒸煮情形，以利環保單位及時監控查看，若有違規就依據相關資訊告發、處分。

至於法令部分，陳駿季說，包含農民有無落實防疫、地方政府稽核作為等，都正研議是否有更嚴重的查處。

陳駿季表示，初步將以2週為週期，觀察相關進度情況，才會重啟廚餘養豬政策，同時也不排除設備已經完備的養豬場，經地方政府同意核發再利用許可後，先完成者先開放廚餘養豬。

另外，由於禁止廚餘養豬限令仍在，陳駿季表示，禁令期間，政府仍持續提供養豬農轉飼料養豬的價格補貼。（編輯：萬淑彰）1141106