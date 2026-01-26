廚餘養豬 仁德畜牧場挨罰20萬

非洲豬瘟防疫進入關鍵「深水區」，正值民國115年的開始，台南市政府聯合稽查小組發動首波強力出擊，抽查全市7家畜牧場，當場在仁德區發現一家畜牧場無視禁令私自收受廚餘餵養豬隻。市府隨即祭出「重典」，依違反《動物傳染病防治條例》及《廢棄物清理法》合併重罰20.6萬元。

據了解，市府114年11月20日公告「禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」政策後，環保局也函知各畜牧場，自115年1月1日起取消收受廚餘及動物性廢渣再利用機構的權限，同時與農業局、動保處等單位合組聯合稽查小組，展開每兩周1次的稽查行動。

不料，今年首波聯合稽查時，稽查人員當場在仁德區該處違規的畜牧場，發現場內堆放大量未經高溫處理的廚餘，並有收受及餵食的事實。

環保局認為，業者的行為已構成重大防疫風險，除當場責令限期改善外，更採取「雙法併罰」模式，分別依動傳法重罰20萬元，及依廢清法開罰6000元。

面對外界質疑「禁養豬後廚餘無處去」的說法，環保局長許仁澤也強調，台南市是全台少數堅持「生、熟廚餘分流」的城市，並已建立完善的「資源化利用」與「能源化處理」雙軌機制。

根據環保局統計，目前全市每日產生約120公噸廚餘，透過焚化爐焚化65公噸、堆肥轉化55公噸的雙軌運作，完全具備消化能力。其中，城西廠2處高效發酵廠的月處理量達1200公噸，能在短時間內將廚餘轉化為有機肥；城西更新爐也預計今年2月春節後正式營運，可將部分廚餘用來發電。

另外，環保局為應對禁餵政策後的長期壓力，更決定重啟「廚餘生質能源廠」ROT案。該計畫過去因廚餘去化仍可養豬而暫緩，如今正是重啟契機。市府將採促參模式招商，預計2年內完工，屆時每日可處理160公噸以上的生、熟廚餘及有機廢棄物，並利用厭氧醱酵技術產生生質能發電，落實循環經濟。