廚餘養豬「大限」倒數？彭啟明建議展延：政院盼本周說明

台中某養豬場爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布禁止廚餘養豬，但未來是否變成長期政策，目前沒有定論。環境部長彭啓明今日指出，全面禁止廚餘養豬將對廚餘去化設施造成很大壓力，最好給予1年至1年半時間提升去化量能再禁止，而目前各縣市對此議題態度不一，行政院本周將跨部會協調，盼本周能對外說明結果。

立法院衛環委員會今日邀請環境部長彭啓明就「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次，落實2050淨零排放路徑策略」進行專題報告。

民進黨立委黃秀芳表示，廚餘進到焚化爐將造成很大傷害，也不是永久之計，如果禁止廚餘養豬是長期政策，應思考如何妥善去化廚餘，希望不要再發生台中市把廚餘倒進坑裡的事情。

環境部長彭啓明表示，若全面禁止廚餘養豬，對現在廚餘處理設施造成很大壓力，而焚化爐可接受10％經過瀝乾的廚餘，全面禁用可能會很辛苦，有人建議1至1年半時間待去化設施量能起來再落日是最好，也有人建議只允許事業廚餘養豬，各種方案其實非常多。

他也提到，各縣市對於是否禁止廚餘養豬態度不一，部分縣市希望全面禁止，但未特別關注後續廚餘去化議題，有些縣市則希望設有共同蒸煮場，也有縣市期盼給予1至1年半時間發展堆肥、生質能等設施，再禁止廚餘養豬，目前正與各縣市溝通當中，但中央仍要有政策，未來是否全面禁止廚餘養豬，需要行政院跨部會協調，希望本周能對外說明結果。

