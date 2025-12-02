廚餘養豬1年後全面禁用！陳筆輝：多數豬農希望盡快推動

農業部宣布給養豬戶1年緩衝期後將禁用廚餘養豬。（葉靜美攝）

農業部宣布給養豬戶1年緩衝期後禁用廚餘養豬，今天全台各地養豬協會北上開會，聽農業部說明政策並溝通細節，彰化養豬協會理事長陳筆輝說，現階段雙方都對未處理過的廚餘不進養豬場有共識，多數豬農更希望能縮短緩衝期，盡快推動禁用廚餘養豬政策。

對於禁用廚餘養豬政策，農業部給予1年轉型緩衝期，陳筆輝表示，萬一這一年期間有發生事情，這是誰都不願見到的，現場多數豬農希望可以再縮短時間、盡快推動禁用廚餘養豬政策，對於較小型豬農輔導離牧、或大型處理中心如何推動去化廚餘等配套措施，希望政府能盡早擬訂相關計畫，盡早結束廚餘養豬。

廣告 廣告

陳筆輝表示，農業部禁用廚餘養豬有一個但書，就是要交由地方政府執行，他指出，豬農會比較希望各地方政府做好去化廚餘的相關配套措施再來執行，若未有配套措施即貿然宣布禁止，擔心會產生廚餘亂丟情形，造成二次污染，廚餘隨便棄置，也存在很高風險，而相關配套措施都很有難度，考驗各單位的智慧。

「未處理過的廚餘不進養豬場，是豬農目前較大的共識」，陳筆輝說，現行很多廚餘蒸煮設備，都設置在養豬場內，廚餘運送及缷載過程中，存在很大風險，而政府對此也有此共識，希望這些廚餘場能慎重考慮轉型，廚餘蒸煮設備能朝設置在養豬場域外，這是比較安全的選項。對於不以廚餘餵豬政策，陳筆輝對此也表達支持。

更多中時新聞網報導

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

55歲孟庭葦狀態佳 期待在台開唱

台灣奪38獎 連霸亞洲技能競賽