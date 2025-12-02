廚餘養豬1年落日年 中市環保局：力拼明年提早廚餘不進焚化爐

配合中央廚餘養豬落日1年，台中市環保局長吳盛忠說，力拼明年提早廚餘不進焚化爐。（圖：寇世菁攝）

中央規劃後年起永久禁止廚餘養豬，並給養豬業1年轉型落日期限，台中市目前一天約280萬噸廚餘，都送焚化爐去化，環保局長吳盛忠說，因廚餘含水量太高，造成焚化爐儲坑滿出來，一度停收，因應中央明年開放廚餘養豬，市府會把握時間，規劃中長程廚餘去化轉型，朝能源化、資源化發展，力拼明年提早讓廚餘不進焚化爐。

台中市10月爆發非洲豬瘟後，引發廚餘養豬防疫疑慮，中央暫時禁用廚餘養豬到年底，台中市一天約280萬噸廚餘，全送3大焚化爐去化。環保局長吳盛忠指出，因中央目前禁止廚餘養豬，台中緊急應變計畫，將廚餘送焚化爐燒，為解決廚餘固液分離問題，本周可望建置完成兩部脫水設備，每部每小時可脫水處理約5、6噸廚餘，搭配廚餘去化中長程計畫，脫水分離的固體及液體廚餘可資源化，固態廚餘做堆肥或液態肥，液態廚餘則可用於沼氣發電能源化。

吳盛忠指出，原台中市外埔綠能生態園區生質能源發電場，大多處理生廚餘，市府也請協助處理熟廚餘，目前產氣量可觀，在中央提供落日期程的一年內，台中市會全力讓廚餘轉型資源化及能源化，等中長程計畫成熟，力拚明年提早讓廚餘不送焚化爐去化。（寇世菁報導）