廚餘養豬2027年全面禁止、過渡期禁用家用廚餘！每天「2千噸廚餘」如何去化？桌榮泰：4管道下手

在台中非洲豬瘟疫情拆彈後，行政院長卓榮泰周四(12/4)在院會拍板禁用廚餘養豬方向，在全國轉型飼料養豬的最後期限2026年12月31日前，由農業部透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援等，強化業者飼養管理能力及輔導業者轉型。 對於禁用廚餘養豬後，全台每天產生約2105噸廚餘該如何去化？卓揆指示環境部擬定行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施。 農業部說明，養豬場轉型期間若要續用廚餘，須獲地方同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，經檢查合格後，才能在2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，但基於防疫風險，家戶廚餘仍全面禁用。

非洲豬瘟拆彈後將禁廚餘養豬 2026年底落日

台中梧棲某養豬場的檢體，在10/21由農業部獸醫所驗出全國首例非洲豬瘟陽性，後經推動防疫措施達成清零，於11/6中午恢復豬隻運宰。對於廚餘養豬何去何從，卓揆周四於行政院會聽取「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告。

不過，根據環境部統計，全國每天產生的廚餘量共約2105噸，在非洲豬瘟疫情前，每天約有1324噸用於養豬，其餘用在養豬以外的再利用量則為每日791噸。

卓揆聽取報告後提出四項要求，包括防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用。他指示環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等要符合規範。

行政院長卓榮泰

▲2027年起全面禁用廚餘養豬，行政院長卓榮泰指示農業部、環境部做好相關配套。行政院提供

卓揆表示，對於廚餘養豬，要求落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

卓揆要求農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限2026年12月31日如期完成。

中長期邁向堆肥、能源化及黑水虻去化廚餘 加速增設再利用設施

卓揆也指示環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用。

至於過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，卓揆請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

卓揆也指示請教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。卓揆也呼籲各縣市政府面對未來可能的焚化廠歲修，或焚化廠突發狀況，發揮區域聯防功能，共同面對各項後續工作，並請環境部偕同協助各縣市做好區域聯防工作。

廚餘養豬僅剩8% 陳駿季：地方政府可評估提早禁用廚餘

農業部長陳駿季會後說明，禁用廚餘養豬是農業部2018年起的既定政策，處理廚餘養豬不只是農業部的產業政策，也牽涉廚餘後續去化和規劃。他解釋，農業部持續輔導廚餘養豬戶轉型飼料養豬，目前廚餘養豬僅占8%。

陳駿季也強調，農業部推動的廚餘養豬政策，給予一年轉型最後期限，在這期限前，若地方政府評估以可完成禁止的話，隨時可以公告該縣市禁用廚餘養豬。

如何在轉型期間將廚餘養豬風險降到最低？陳駿季說明農業部有三大要件，為監控要即時、稽查要落實、法令要完備，在地方政府同意下，若以此三前提來稽查，可將風險降到最低，假設若不幸再度發生案例，中央應變中心也會啟動相關SOP處置。

農業部長陳駿季

▲2027年起全面禁用廚餘養豬，農業部長陳駿季說明具體推動措施與策略。行政院提供

廚餘養黑豬將轉型飼料化 農業部推品牌行銷支持

對於禁用廚餘養豬後對成本影響，陳駿季表示因使用廚餘成本較低，過去豬農不願用黑豬飼料餵養，其實白、黑豬都可用廚餘飼養，而飼料養白豬約需180天、廚餘養黑豬則約需1年可上市，改用高蛋白的黑豬專用飼料餵養，相較餵廚餘可縮短生育期。

因此陳駿季表示，雖然農業部估計在改餵飼料之後，黑豬產業成本會有些上升，但農業部一定會努力維持台灣很有特色的黑豬產業，雖然前端生產成本因飼養時間較長而比較高，後續會透過品牌行銷、差異化，來支持其後端售價，讓豬農收益更穩定。

2027年前仍可有條件用廚餘養豬 家戶廚餘全面禁用

農業部說明，為防範非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬轉型期限為2026年12月31日，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導差異，地方政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務。

若要在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，農業部表示須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

相關新聞： 廚餘機補助2縣市最高6千元！廚餘機推薦哪些？從3千到27000都有…乾燥型、分解型怎麼選一次看





