廚餘養豬2027禁止！全台日產1700噸廚餘、校園就占300噸 彭啓明推循環經濟與食農教育

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天（12月1日）與地方政府會商後拍板，2027年起全面禁止廚餘養豬，轉型最後期限為2026年12月31日。環境部長彭啓明接受Yahoo《風向台灣》專訪證實，廚餘養豬將在2027年前全面禁止。台灣每天產生約1700噸廚餘，其中校園團膳就占200至300噸。彭啓明強調，除了推動焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖、堆肥等四大去化方向，更將大力推動食農教育，從源頭減量改變台灣食物浪費文化。

非洲豬瘟疫情不能發生第二次 彭啓明：廚餘養豬必須走入歷史

今年10月22日，台中市梧棲區某養豬場爆發非洲豬瘟疫情，疫情調查報告顯示病毒可能來自未蒸煮的廚餘。彭啓明透露，疫情爆發後他與農業部長陳駿季「大概通了快要100通電話」，每天密集協調因應對策。

「台中那個蒸煮場蒸煮廚餘不確實，地方政府也沒有好好稽查，才釀成大禍，」彭啓明強調，世界各國大多數不會用廚餘餵豬，因為風險太高，「我們都知道不能再發生第二次」，因此中央內心都有共識要盡快禁止廚餘養豬。

他指出，台灣過去有數千家養豬場使用廚餘飼養，廚餘有9成用於餵豬，目前仍有400多場、40幾萬頭豬靠廚餘長大，特別是黑豬養殖戶，但為了防疫，這項傳統做法必須走入歷史。

轉型期僅開放事業廚餘 家戶廚餘風險高即刻禁用

經過與各縣市政府密集溝通，中央災害應變中心12月1日會議決定，給予養豬產業1年轉型過渡期，2026年12月31日為最後期限。

彭啓明說明，轉型期間將把廚餘嚴格分流，家戶廚餘包括小吃攤、夜市等來源複雜的廚餘，可能混入境外食材，風險較高，立即全面禁止餵豬。至於事業廚餘，則僅開放團膳、食品廠等原料來源集中、可追溯的事業廚餘，以及動物性廢渣、屠宰下腳料，但須加裝蒸煮監控設備。

「家戶廚餘風險很高，會造成豬瘟風險，事業廚餘風險會比較低，但也不能說完全沒有風險，」彭啓明表示，因此最終目標是「回到飼料養豬」，讓廚餘養豬成為歷史，這也是「先進國家的象徵」。

全台每日生產廚餘約1700多噸 彭啓明四方向去化廚餘

禁用廚餘後最大挑戰是處理量能。彭啓明坦言，台中連垃圾都處理困難，台北、新北的量能也不夠，多個縣市都面臨壓力。根據環境部評估，疫情前全國每日產生廚餘約2115噸，目前因疫情管制加上民眾瀝乾配合，已降至1700多噸。

彭啓明說明，目前廚餘處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等四大途徑。其中焚化爐瀝乾後燒掉約占一半，生質能是將廚餘發酵產生沼氣發電，黑水虻養殖的蟲體可製成飼料或永續航空燃油（SAF）原料，堆肥則可製成有機肥料。

「焚化爐處理雖然不是最好的循環經濟做法，但風險性沒有那麼高，操作得當，戴奧辛不會那麼高，」彭啓明強調環境部會嚴格監控，「努力撐一下，問題不大」。

環境部已要求各縣市積極提升或增設堆肥、黑水虻、生質能等再利用設施。彭啓明預估，最完整的處理量能要1至2年才能到位，

學生不愛吃！校園團膳廚餘約300噸 彭啓明推動食農教育改變食物浪費

除了硬體建設，彭啓明特別點出食物浪費問題的嚴重性。他透露，學校團膳每天產生200至300噸廚餘，「是不是營養午餐不好吃，大家就把它丟掉？有沒有別的原因？」餐廳的食物浪費也是一大問題，都需要從源頭減量著手。

彭啓明說，明年將大力推動食農教育，教導民眾惜食、減少浪費。他提到，環境部已派員赴日本考察，也將前往韓國取經。韓國採「論斤計費」制度後，廚餘量大幅降低，值得台灣參考。

白豬黑豬養殖戶立場不同 循環經濟產業迎商機

政策推動過程並非一帆風順。彭啓明透露，白豬養殖戶主張「一定要趕快禁掉」，黑豬養殖戶則認為廚餘是「最好的循環經濟」不應禁止，各縣市立場也不一，讓協調過程「遇到好多爭論」。

不過他也觀察到，當廚餘養豬確定落日後，循環經濟產業開始看見商機。許多縣市已積極規劃生質能廠、堆肥廠、黑水虻養殖場，「現在很多縣市都跑來說他們要做生質能，就是把廚餘發酵產生沼氣來發電」。

彭啓明強調，過去因為廚餘餵豬不用錢，大家選擇最便宜方式；未來廚餘如同垃圾是廢棄物，需要付費處理，「循環經濟的產業就開始會冒出頭」，各縣市在壓力與契機下，都大幅度往這方向前進。

跨部會通力合作 把風險降到最低

「我們就想要把各種風險降成零，才可以確保我們的豬不要受到豬瘟影響，」彭啓明總結政策核心精神。他表示，這次是「兩個部會通力合作」，環境部與農業部將持續與地方政府協調，在兼顧防疫、產業轉型與環境保護下，以「整個國家的思考為核心」推動政策。