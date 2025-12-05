廚餘養豬2027落日 環境部推4配套措施

為了防止非洲豬瘟再次現蹤台灣，行政院拍板自2027年起全面禁止廚餘養豬，而龐大廚餘要如何去化成為焦點。環境部今天(5日)特別說明，目前已啟動建置豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食教育等四項配套措施，除了協助廚餘去化，也希望大家能從源頭減量。

配合未來廚餘養豬政策轉型，環境部5日特別說明未來廚餘去化再利用的相關政策規劃。環境部環境管理署副署長林左祥說明，目前環境部將未來一年可以廚餘養豬的單位正面表列，包括餐廳、集中供膳剩食的學校、部隊、矯正所，以及超市、賣場過期食品還有食品加工廠動物性廢渣跟屠宰下腳料等，而不能養豬的則有家戶、小吃攤等廚餘，這部分則會由堆肥、黑水虻、掩埋跟焚化廠等處理。

環境部也分析目前家戶廚餘一天產生593噸，事業單位則有731噸，合計1384噸，而總設施量能一天則為1100噸，多的284噸則採焚化或掩埋處理，而在2027年底總設施量能可達一天2119噸，已超過生產量能。

目前則會加強廚餘養豬場的即時監控系統、提升包含堆肥、黑水虻生質能廠等設施量能。而在轉型期間焚化廠處理廚餘的管控部分，環境部表示會加強瀝水、混拌均勻、穩定投料、爐溫控制及排放監控。環境部次長沈志修強調，他們一定會加強監測戴奧辛排放濃度。他說：『(原音)這段時間我們要求各縣市環保局，如果是用焚化處理的時候，一定要按照我們焚化處理的作業指引來操作，而且要加測戴奧辛的項目，讓我們國人能夠安心。所以我想這段時間，我們會做好一切準備，讓國人了解我們絕對有決心來守護我們台灣豬也守護我們環境，希望大家能夠安心。』

至於未來廢除廚餘養豬後，業者清運量能是否能跟上，環境部表示，相信這一年緩衝時間，應該會有業者看到商機而投入這塊市場；不過環境部也會持續關注，如有必要清潔隊也都會協助清運。

但環境部也強調，除了廚餘再利用，源頭減量也是關鍵，因此環境部未來會跟教育部還有農業部推廣惜食環境教育，包括深化環保意識、教育學生正確食物選擇同時調查學生喜好，設計營養受歡迎餐點，減少剩食，並優先選擇在地、當季及有機農產，支持本土農業減少運輸碳排。環境部指出，廚餘養豬政策調整是台灣邁向資源循環的新里程碑，希望大家共同努力，為廚餘減量盡一份心力。