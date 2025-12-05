廚餘養豬2027走入歷史！蒸煮設備將全面拆除、植物性殘渣可續用

農業部長陳駿季。行政院提供



行政院拍板廚餘養豬將於2027年元旦走入歷史，明年（2026）則為政策轉型期。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今（12/5）說明，廚餘養豬落日不會延期，所有設置於豬場內的蒸煮設備將在2027年後全面拆除；至於豆粕、玉米外殼等植物性殘渣因不具疫情風險，仍可繼續使用。

陳駿季指出，植物性殘渣屬農業生產現場自然產出，沒有動物污染源風險，因此即使自2018年中國爆發非洲豬瘟以來，也從未禁止使用；未來豬農仍得以不經蒸煮直接餵養豬隻，不過2027年後，所有原裝設置的蒸煮設備都要拆掉。過往豬農會將民生廚餘混合植物性殘渣一併蒸煮，是因民生廚餘風險較高所致。

廣告 廣告

至於動物性殘渣如畜禽下腳料，政策規畫將全數送往化製場，以高溫程序統一化製，再供應合法業者使用，或製成其他飼料來源。現行共同蒸煮中心未來也將輔導轉型，朝日本、美國模式的ECO飼料系統發展。

針對外界關切轉型期（2026年）若再次爆發疫情是否提前全面禁用廚餘，陳駿季表示，政府將加強稽查避免疫情再起；若仍發生疫情，將依SOP處理。據了解，依應變中心標準流程，一旦再爆疫情，就會立即全面啟動禁用廚餘。

目前轉型期規範，包括裝設AIoT監測系統的豬場才能使用事業廚餘、機關剩食以及畜禽下腳料餵豬；所有廚餘運輸車均須加裝GPS；所有事業廚餘須集中於地方政府及環境部認定的指定場所，不再允許豬農沿路自行收取。

廚餘餵豬政策轉型、推動禁用之際，也引發部分反彈聲浪，桃園黑豬豬農日前集結林口陳抗，甚至揚言不再協助清運廚餘。對此，環境部環管署副署長林左祥回應，地方政府先前已與環保局討論相關方案，若養豬戶拒絕協助清運，將改由乙清業者或清潔隊接手，費用由環境部補助。

應變中心也決定將活豬運輸車於禁運禁宰15天無法營業的損失，納入補助豬農，小於7噸的運豬車每天可獲補助1000元，7噸至35噸每天補助2000元，大於35噸者每天補助3000元，後續將由財團法人農業科技研究院受理申請。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生