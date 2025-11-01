廚餘餵出極品美味 日本高中生餵海膽吃「剩麵」造就驚人口感創商機

日本香川近期推出限量的「讚岐烏龍麵海膽」，口感比一般海膽更甜美。（示意圖，photoAC）

提及日本香川縣，人們首先聯想到的無疑是著名的「讚岐烏龍麵」。然而，香川縣多度津高中的水產科學生卻別出心裁與在地餐飲集團「遊食房屋」攜手合作，共同研發令人驚奇的「讚岐烏龍麵海膽」，這項別出心裁的創新一舉解決海洋生態失衡與廚餘問題。

據日媒「RSK山陽放送」報導，香川縣多度津高中生與餐飲業者聯手推出烏龍麵餵食海膽企劃，這項異想天開的構想源於雙重考量。其一，近年來日本沿海地區的紫海膽數量異常增殖，牠們大量啃食海藻，嚴重壓縮了其他魚貝類的生存空間，對海洋生態環境造成了劇烈衝擊。其二，「遊食房屋」旗下的三間烏龍麵店，每天都會產生約十公斤的滯銷「廢棄烏龍麵」。在這樣的背景下，這群高中生與業者聯手促成這項兼具環保效益和創意性的嶄新企劃。

日本香川高中生與業者合作，餵海膽吃烏龍麵廚餘，不僅讓口感更好，也同時解決廚餘問題。（翻攝YT頻道「RSKイブニングニュース」）

至於為何海膽會願意進食烏龍麵，該計畫負責人細川雅數笑著揭示其中的「秘訣」，指出海膽是雜食性動物，他當初推斷既然海膽應當對任何食物都不會排斥，理應也會接受烏龍麵，最終牠們確實吃了，成果令人欣喜。據記者在現場觀察，海膽進食時，外觀看似用牠們的棘刺插著麵條，實際上牠們正津津有味地享用著這份「香川特色美食」。

這些以烏龍麵餵養長大的海膽，其色澤比一般海膽更白皙，帶有更為顯著的甜味，海味則相對清淡，口感入口即化。參與的學生也指出，以烏龍麵作為飼料能使海膽的肉質更加飽滿豐厚，風味也更圓潤甘美。這項革新有效消化每天10公斤的廚餘，讓廚餘主變成飼料，更達到修復海洋環境，提供頂級鮮味的雙重目標，目前已採取限量形式發售。

