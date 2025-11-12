廚餘餵豬禁令仍未解除 環境部籲豬農申裝蒸煮監視系統

透過監視影像可見桃園這家養豬場的蒸煮設備冒著白煙，正在啟動中，這套溫度及影像監視系統每分鐘都會回傳蒸煮溫度，若沒有達到1小時攝氏90度系統就會示警，如果中途加入冷廚餘造成溫度未達標，一樣示警。

環境部環管署長顏旭明說明，「會發出示警，這個系統裡面有安排，它會發送給我們的環境部、農業部甚至養豬戶跟地方的環保跟農業單位，違反規定的話就會實施現地的稽查。」

有鑑於台中梧棲養豬場未落實蒸煮，環保局也未及時稽查而造成非洲豬瘟大破口，環境部決定補助廚餘養豬戶裝設影像與溫度監測系統。不過飼料養豬戶反對，就連廚餘養豬戶，雖然已申請裝設，仍希望集中蒸煮比較好。

台中市廚餘養豬協會理事長張進發表示，「統一由環保局來蒸煮嘛，這些廚餘來跟環保局買就好了嘛。」

是否恢復廚餘養豬政策尚未宣布，但學者指出，非洲豬瘟病毒都已經來台灣繞了一圈，付出不小代價，但這次守住了，下次能這麼幸運嗎？她憂心有監測但若無法百分百落實，全國養豬業仍要暴露在極大的崩盤風險之中。

台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧認為，「你讓豬吃廚餘這個選項，其實對另外養豬產業就是風險嘛，解決了環保的問題，可是你增加了另外一個事業的風險，我想這也不是環境部要的吧？」

李淑慧認為，生物安全毫無妥協空間，廚餘養豬風險就擺在眼前；環境部表示，不管未來是否全面禁止廚餘養豬，去化需循序處理。

環境部環管署長顏旭明回應，「緩衝期是為了不要造成後面的混亂期，如果一混亂的話，大家廚餘亂倒，那是對畜牧業很重大的災難。」

系統再好就怕有人不遵守，只要一場沒做好，付出代價是整個產業。對此環境部表示，廚餘養豬場有一定使用量，若出現異常地方應立即稽查，並重申是否開放廚餘養豬由中央災害應變中心決定，若要開放更在完善法規、強力稽查與即時監控的3大前提下。

