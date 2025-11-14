廚餘餵豬禁令仍未解除 環境部12/6前將公告即時監測規定

全國豬隻6日起陸續恢復活豬載運、屠宰，但廚餘養豬禁令仍未解除。環境部環境管理署副署長林左祥今天表示，目前正研議修正廢棄物清理法，業者須裝設溫度探測計與即時監測系統，並由環境部設立平台即時掌握，且針對違反規定的豬農，考慮直接廢止使用廚餘，預計12月6日前公告相關規定。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天開會，會後由指揮官農業部長陳駿季、林左祥等人接受媒體聯訪。

依據應變中心先前公布的疫調報告，這次台中養豬場發生的非洲豬瘟，主因是未落實廚餘蒸煮，若要恢復廚餘養豬，必須達到三項條件，包括查核落實、監控即時、法令完備。

林佐祥表示，目前正研議修正廢棄物清理法，有關廚餘再利用的規定，將納入即時監測，豬農未來若使用廚餘養豬，一定要裝設CCTV閉路電視監視器及溫度探測計，環境部中控中心也會設立平台系統，即時掌握所有廚餘蒸煮相關資訊，包括蒸煮是否依規定達攝氏90度，及連續蒸煮1小時等。

林佐祥說，預計12月6日前公告相關規定，讓恢復廚餘養豬有依據。另外，目前也正與農業部討論修正規定，針對違反裝設廚餘監測系統規定的豬農，考慮直接廢止其使用廚餘，不再有改善空間。

陳駿季指出，重新開放廚餘餵豬必須達成應變中心訂下的三個條件，當三個條件都滿足後，更重要的是須經地方政府同意，若地方政府不同意，這三項前提就無必要，環境部今天也與各縣市說明恢復廚餘餵豬做法及準備。

關於部分豬農不滿還要恢復廚餘餵豬，最近將至農業部抗議，陳駿季表示，不同人有不同意見，農業部都會傾聽，目前政策是一定要落實廚餘蒸煮，無論是飼料養豬戶或廚餘養豬戶，農業部都會充分溝通。

陳駿季提到，活豬禁宰7日解禁後，應變中心仍保持高度警戒，進入屠宰場的斃死豬一律採檢，這一周全部是陰性，讓人鬆口氣，但接下來對化製場的監測會採取更嚴格標準，以往若化製場若出現異常，一兩天後才會去檢查，現在要求出當天就要處置，避免疫情擴散。