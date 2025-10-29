廚餘黑洞！北市日收運量是月收量？議員爆：疑外縣市廚餘混入

非洲豬瘟疫情延燒，北市議員簡舒培29日指出，北市焚化廠免費銷毀北市產原的養豬廚餘，疑似混入外縣市廚餘，每天廚餘收運量激增至原先每個月收運量180公噸，數字不合理。(廚餘示意圖/本報資料照)

非洲豬瘟疫情延燒，中央宣布禁運、禁宰延長10天，台北市雖然並無養豬，但很多與豬肉相關的攤商受到影響，其中廚餘焚燒也是大家關注的焦點。議員簡舒培29日指出，北市焚化廠免費銷毀北市產原的養豬廚餘，疑似混入外縣市廚餘，每天廚餘收運量激增至原先每個月收運量180公噸，數字不合理，她呼籲須定期公告廚餘產源。北市環保局表示，官網上數字主要是環保局自己收進來養豬廚餘，不包含民間、團膳業者等，目前已在查核是否有外縣市來的廚餘。

簡舒培指出，因為中央宣布廚餘不能移轉，所以北市環保局22日宣布北市焚化廠，免費銷毀北市產原的養豬廚餘，包含一般清潔公司都可以處理，但根據環保局資料，台北市每個月的養豬廚餘收運量大約是180至200公噸，而這幾天處理的廚餘卻來到891.91公噸，平均1天就有180公噸，等於1天要處理1個月的量，這個廚餘處理量不合理，質疑是否有其他縣市的廚餘載來台北市倒。

台北市長蔣萬安說，因為中央禁宰禁運，台北產原免費銷毀養豬廚餘是緊急、臨時措施；環保局長徐世勳表示，官網上數字主要是環保局自己收進來養豬廚餘，不包含民間、團膳業者等，目前已有查核是否有外縣市來的廚餘並允諾會每天公布銷毀公噸數。

簡舒培說，銷毀僅止於台北市產源，新北市、桃園市、台中市等外縣市產源不能進來，但這個數據是否有異常？現在各個處理廚餘的焚化廠，三聯單來了後，廚餘來自哪裡完全沒有說明，現在1天高達180公噸，讓她懷疑有其他非台北市產源載廚餘進來處理，這件事應該謹慎面對，如果廚餘就是非洲豬瘟病毒來源，廚餘載來載去可能影響回收系統，像昨天屏東就發生類似事件。

簡舒培表示，她接獲消息，北市處理的廚餘裡面有其他縣市廚餘，這事關重大應該調查、把持，避免讓非洲豬瘟蔓延，也必須定期公告廚餘產源，每天公布燒了哪些廚餘、廚餘來自哪裡。

此外，議員許淑華也說，非洲豬瘟議題延燒，台北市很多公有市場也面臨衝擊，市府減免663攤攤商1個月租金，但1個月可能不太夠，且公有市場攤商租金在北市稅入稅出比例不高，應該給攤商一些喘息的空間，應該再延長1個月。蔣萬安表示，會適時滾動看是否要延長，再做整體評估。

