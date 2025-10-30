廚餘、環境都可能是防疫破口？ 一文看懂非洲豬瘟病毒傳播鏈
台中梧棲養豬場日前驗出台灣首例非洲豬瘟，共造成106頭豬隻死亡，並已撲殺同場195頭豬隻，防疫單位持續監控疫情是否擴散。非洲豬瘟雖然不傳人，但民眾吃豬肉的過程，是否會成為豬瘟傳播途徑之一？
屏東科技大學獸醫系教授林昭男表示，從22日驗出首例非洲豬瘟後，同案例場豬隻均已遭撲殺，依病毒潛伏期15天計算，在11月7日以後上市的豬肉皆為安全，不會有民眾吃到非洲豬瘟病毒肉品的問題。
台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧也認為，台灣的豬隻拍賣上市前，都須經過屠體檢查與合法屠宰等層層把關，民眾買到帶有非洲豬瘟病毒的豬肉機率非常低。
帶病毒廚餘風險在哪？怎麼感染豬隻？
不過李淑慧指出，像是香腸、火腿、臘肉等醃製肉品，處理過程無法完全殺死非洲豬瘟病毒，因此民眾買到的國外醃製肉品，仍可能含有高濃度病毒，若民眾未食用完變為廚餘，在廚餘蒸煮過程時肉塊中心溫度又未達90°C，那用來餵豬時，就可能成為非洲豬瘟病毒擴散途徑。
此外，林昭男與李淑慧都強調，帶有非洲豬瘟病毒的廚餘雖可經焚化爐高溫處理消滅，但掩埋場若未依規定做好掩埋，或掩埋場防水層不夠，病毒就有可能滲入地下水，若豬場再使用地下水餵豬，就會增加豬隻感染風險。
針對廚餘露天掩埋問題，2位專家也特別提出擔憂，因為一旦讓野豬透過廚餘接觸到病毒，那非洲豬瘟在台灣就難以根除。李淑慧還提到，若小型吸血昆蟲「壁蝨」或蒼蠅接觸到病毒，再飛去叮咬野豬、家豬或養豬場豬隻，或被豬隻吃下肚，豬隻也可能因此被感染。
李淑慧強調，雖然廚餘不是非洲豬瘟唯一傳染途徑，但風險最大，因此強烈建議禁止廚餘養豬。林昭男則認為，廚餘最好的處理方式是轉成生質能源。
環境中殘留病毒 人車均是傳播鏈
除了廚餘以外，林昭男表示，其實非洲豬瘟防疫最大問題在於「環境中殘留病毒」，因為包含人的鞋底、頭髮、手或身上都可能沾染病毒。林昭男擔心，在即將到來秋冬低溫下，病毒存活力更強，像是曾前往案例場採訪的媒體人員，若又到其他豬場訪問時，就可能將病毒帶入其他豬場。自22日首例通報至今（30）日為止，尚未超過病毒的15日潛伏期，環境感染風險還無法完全排除。
李淑慧也指出，非洲豬瘟病毒除了透過廚餘傳播外，化製車等車輛進出也會帶走病毒。
對於防堵非洲豬瘟的關鍵，林昭男認為是農民，除了須禁止外人進入養豬場、頻繁清洗廚餘桶外，相關人員進出豬場前也應洗澡並清潔鞋底等。不過林昭男也提到，最具挑戰的地方就是無法確保養豬場是否能完全落實各項防疫措施。
台灣養豬業年產值達2000億 15天禁令估損失百億
2位獸醫專家均表示，非洲豬瘟病毒若仍存在於環境中，可能會對全台高達300萬從業人口、每年2000億產值的台灣養豬產業造成重大影響。林昭男預估，此次非洲豬溫禁運、禁宰15天，會造成養豬業損失80至100億元。
李淑慧再次強調，人類即使食用到帶非洲豬瘟病毒的豬肉，也不會影響健康，真正需擔心的是民眾因此不再購買豬肉，造成豬價下跌，影響養豬產業。
更多公視新聞網報導
案例場清消後仍驗出豬瘟病毒 出動化學兵支援
非洲豬瘟禁運禁宰衝擊產業 政院拍板補助措施
廚餘、環境都可能是防疫破口？ 一文看懂非洲豬瘟病毒傳播鏈
其他人也在看
非洲豬瘟爆發重創食安！近8萬網友表態
台中梧棲1養豬場死亡豬隻檢體中，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，引發民眾高度關心，而根據一份最新網路投票結果顯示，有超過6成網友擔心豬肉食安問題，另外將近7成網友擔心會影響豬肉價格。中天新聞網 ・ 22 小時前
豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團4／野豬誤食帶病毒廚餘 恐成養豬場染疫破口
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國禁用廚餘後，台中市府緊急設置掩埋場堆置廚餘，但專家表示，廚餘掩埋場都會在荒郊野外，萬一被野豬吃到帶病毒的廚餘，就有可能再藉由污染水源或土壤，甚至是透過人類衣物攜帶病毒，把疫情再帶進養豬場內，一旦野豬染疫，台灣永遠不可能變成非疫區。鏡新聞 ・ 1 天前
非洲豬瘟破防！愛吃的爌肉飯成懷念？ 營養師點破迷思
2025年10月下旬，台中養豬場確診感染非洲豬瘟病毒，這是台灣歷經七年嚴密防堵後首次在本土淪陷。政府曾警告一旦病毒入侵將面臨超過兩千億元的經濟損失。如今防線失守，從爌肉飯、排骨便當到滷肉飯，這些國民美食是否還能繼續陪伴我們，成了全民關注的焦點。NOW健康 ・ 21 小時前
最快11/3起開放申請 政院非洲豬瘟補助方案一次看
因應非洲豬瘟防疫影響養豬業生計，行政院今（30）日宣布產業輔導補助方案，包含豬農在豬隻禁運、禁宰期間因延遲上市衍生的飼料費用，每頭豬補助810元；傳統肉攤每攤可獲得3萬元補貼等，此外針對肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及異地批次母豬場也有補助，最快下週一開放申請。公視新聞網 ・ 17 小時前
非洲豬瘟活體豬禁宰禁運15天 補助出爐：肉攤3萬 肉品市場最高20萬
台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運15天，影響養豬產業。行政院今天（30日）通過補助方案，養豬農民每頭豬隻新台幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
APEC峰會南韓登場 場外反中、反川普抗議不斷
APEC峰會在南韓慶州登場，隨著美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平接連訪韓，各路人士也集結在慶州抗議。南韓社運團體，拿著事先做好的川普人偶，並用繩索綑綁，表達對川普訪韓的抵制。他們認為，川普對人權、勞權與環保漠不關心，又大興經濟保護主義，對世界各國造成負面影響。公視新聞網 ・ 13 小時前
一屆不如一屆？大學助教怨「學生程度變差了」 掀一票共鳴
隨著台灣進入少子化社會，許多人在網路上表示，大學越來越好考，許多老師也開始抱怨年輕人程度變差。一位大學助教近日表示，現在學生程度真的變很差，無法讀完一整頁的字、實驗跳著做、作業想高分又隨便寫，上學態度相當不好，讓她直呼心力憔悴，不知是否因為AI盛行所導致，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 21 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前