廚餘、環境都可能是防疫破口？ 一文看懂非洲豬瘟病毒傳播鏈

台中梧棲養豬場日前驗出台灣首例非洲豬瘟，共造成106頭豬隻死亡，並已撲殺同場195頭豬隻，防疫單位持續監控疫情是否擴散。非洲豬瘟雖然不傳人，但民眾吃豬肉的過程，是否會成為豬瘟傳播途徑之一？

屏東科技大學獸醫系教授林昭男表示，從22日驗出首例非洲豬瘟後，同案例場豬隻均已遭撲殺，依病毒潛伏期15天計算，在11月7日以後上市的豬肉皆為安全，不會有民眾吃到非洲豬瘟病毒肉品的問題。

台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧也認為，台灣的豬隻拍賣上市前，都須經過屠體檢查與合法屠宰等層層把關，民眾買到帶有非洲豬瘟病毒的豬肉機率非常低。

帶病毒廚餘風險在哪？怎麼感染豬隻？

不過李淑慧指出，像是香腸、火腿、臘肉等醃製肉品，處理過程無法完全殺死非洲豬瘟病毒，因此民眾買到的國外醃製肉品，仍可能含有高濃度病毒，若民眾未食用完變為廚餘，在廚餘蒸煮過程時肉塊中心溫度又未達90°C，那用來餵豬時，就可能成為非洲豬瘟病毒擴散途徑。

此外，林昭男與李淑慧都強調，帶有非洲豬瘟病毒的廚餘雖可經焚化爐高溫處理消滅，但掩埋場若未依規定做好掩埋，或掩埋場防水層不夠，病毒就有可能滲入地下水，若豬場再使用地下水餵豬，就會增加豬隻感染風險。

針對廚餘露天掩埋問題，2位專家也特別提出擔憂，因為一旦讓野豬透過廚餘接觸到病毒，那非洲豬瘟在台灣就難以根除。李淑慧還提到，若小型吸血昆蟲「壁蝨」或蒼蠅接觸到病毒，再飛去叮咬野豬、家豬或養豬場豬隻，或被豬隻吃下肚，豬隻也可能因此被感染。

李淑慧強調，雖然廚餘不是非洲豬瘟唯一傳染途徑，但風險最大，因此強烈建議禁止廚餘養豬。林昭男則認為，廚餘最好的處理方式是轉成生質能源。

環境中殘留病毒 人車均是傳播鏈

除了廚餘以外，林昭男表示，其實非洲豬瘟防疫最大問題在於「環境中殘留病毒」，因為包含人的鞋底、頭髮、手或身上都可能沾染病毒。林昭男擔心，在即將到來秋冬低溫下，病毒存活力更強，像是曾前往案例場採訪的媒體人員，若又到其他豬場訪問時，就可能將病毒帶入其他豬場。自22日首例通報至今（30）日為止，尚未超過病毒的15日潛伏期，環境感染風險還無法完全排除。

李淑慧也指出，非洲豬瘟病毒除了透過廚餘傳播外，化製車等車輛進出也會帶走病毒。

對於防堵非洲豬瘟的關鍵，林昭男認為是農民，除了須禁止外人進入養豬場、頻繁清洗廚餘桶外，相關人員進出豬場前也應洗澡並清潔鞋底等。不過林昭男也提到，最具挑戰的地方就是無法確保養豬場是否能完全落實各項防疫措施。

台灣養豬業年產值達2000億 15天禁令估損失百億

2位獸醫專家均表示，非洲豬瘟病毒若仍存在於環境中，可能會對全台高達300萬從業人口、每年2000億產值的台灣養豬產業造成重大影響。林昭男預估，此次非洲豬溫禁運、禁宰15天，會造成養豬業損失80至100億元。

李淑慧再次強調，人類即使食用到帶非洲豬瘟病毒的豬肉，也不會影響健康，真正需擔心的是民眾因此不再購買豬肉，造成豬價下跌，影響養豬產業。

