廚餘＋馬糞做「堆肥大蛋糕」 貧瘠5年開心農場有救了

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉瓦磘社區推動老人共餐多年，為了讓長輩自給自足，特別在活動中心旁開闢「樂齡開心農場」，沒想到農場土地貧瘠、連地瓜都種不活，但社區長輩靈機一動，把每天共餐剩下的生廚餘與稻草、馬糞製成一座近半人高的「堆肥大蛋糕」，不但解決廚餘問題，也讓貧瘠土地重獲生機。

村長施易昌表示，農場約百坪，原本希望長輩能一邊耕作、一邊活動筋骨，但過去種植青蔥、地瓜甚至花樹，收成都差得驚人，甚至直接枯萎，讓不少從農多年的村民都覺得不可思議。後來請來環境教育專家梁秀琴檢視後才發現，土地長年未耕，加上早年大量施用除草劑，土壤已貧脊到難以耕種，必須補充大量有機質才能恢復生機。

由於社區經費有限，買肥料並非長久之計，於是在梁秀琴指導下，他們開始自製熱堆肥。長輩們將稻草、落葉、粗糠等乾料與菜葉、果皮、咖啡渣、豆渣等生廚餘層層堆疊，再加入附近馬場提供的馬糞，堆成外型紮實、有如一顆「千層大蛋糕」的天然肥料，發酵一個月後即可使用。

梁秀琴笑說，瓦磘社區的凝聚力讓她印象深刻，長輩分工明確、材料準備齊全，連馬糞都由村民主動協助運送，大家都是真心想讓土地變好。她說，這種把廚餘變資源的循環方式，不只環保，也讓社區重新找回與土地共生的智慧。

施易昌說，農場原本雜樹叢生，整地後雖然整理出一片空間，但貧脊程度超乎預期，現在透過熱堆肥，不但解決共餐廚餘處理問題，也讓土地逐漸「回春」。農場已可開始種植較耐旱、需肥量高的作物，長輩們也期待未來能真正做到自給自足，「吃自己種的菜更安心」。

堆肥大蛋糕由稻草、落葉、粗糠等乾料與菜葉、果皮、咖啡渣、豆渣等生廚餘層層堆疊，再加入附近馬場提供的馬糞堆成而成，每天必須攪拌底部，讓其順利發酵。(記者陳冠備攝)

埔鹽鄉瓦磘樂齡開心農場，佔地約百坪，因土地長年未耕作，加上曾大量施用除草劑，土壤已貧脊到難以耕種。(記者陳冠備攝)

社區長輩在環境教育專家梁秀琴(左6)指導下，開始自製熱堆肥。(記者陳冠備攝)

