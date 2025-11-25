廟前喝酒鬧事…水果商勸他：人家在拜拜，別吵！慘遭醉漢拿雨傘戳瞎眼

記者陳弘逸／台中報導

台中市余姓男子去年在「橫街尾福德祠」前，喝酒鬧事，遭勸告，「不要在那邊吵、人家在拜拜」，他竟拿雨傘揮擊對方頭部，戳中右眼，導致視力嚴重減損，幾乎失明。（示意圖／Pixabay）

台中市余姓男子去年在「橫街尾福德祠」前，喝酒鬧事，遭附近水果商勸告，「不要在那邊吵、人家在拜拜」，他竟拿雨傘揮擊對方頭部，戳中對方右眼，導致眼睛功能嚴重減損，幾乎失明；事後挨告，余男矢口否認犯行，5年內又有傷害前科，被法院依法，判處3年4個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，余男2024年8月17日中午11時10分許，台中市豐原區富春街的「橫街尾福德祠」前，喝酒鬧事，遭附近水果商勸告，「不要在那邊吵、人家在拜拜」，他竟拿雨傘揮擊對方頭部，卻戳中對方右眼，造成右眼外傷性玻璃體出血、眼前房出血、水晶體脫位與虹膜斷裂。

水果商送醫治，手術治療後，右眼視力最佳矯正視力僅為0.1，受嚴重減損，余男涉犯重傷害罪挨告。

余男偵查期間，辯稱，沒有戳對方眼睛，傷勢與他無關，還強調，對方視力雖自0.2降至0.1，但仍不符合任何程度視覺功能障礙判定標準，並未達嚴重減損程度。

依據傷勢情況，判定眼遭雨傘戳傷情況相符，此外，透過醫院評估治療，眼睛水晶體韌帶斷裂與虹膜分離經手術後，仍無法恢復原本正常的狀態，確認已達重傷害程度，因此，未採信余男辯詞。

此外，調閱前科紀錄，余男過去就有傷害前科，2022年遭判4個月有期徒刑確定，執行完畢，後5年內再犯，依法加重其刑。法官認為，余男犯後否認犯行，又沒達成調解、賠償；審理後，將他依傷害致重傷罪，判處3年4個月有期徒刑，可上訴。

