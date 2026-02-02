廟口夜市內起口角 男子竟遭陌生人毆打 警到場壓制送辦

〔記者吳昇儒／基隆報導〕39歲李姓男子昨日晚間前往基隆廟口夜市某電玩店內遊玩時，與另一名59歲李男發生口角。未料年長的李男突然動手傷人，雙方發生肢體衝突。警方獲報後趕赴現場，將動手男子壓制在地。被毆打的李男當場向警方表示要提告，全案依傷害及妨害名譽罪偵辦。

警方到場後，雙方仍在拉扯，隨即將兩人壓制後，查詢身分後，詢問周邊人士案發過程。

警方初步了解，兩人因細故發生口角，進而衍生出肢體衝突，但年紀較長的李姓男子先出手傷人。

被打的李男當場向警表示，要提出傷害及妨害名譽告訴，警詢後，依法將傷人的男子移送法辦。

