廟口夜市攤位影響通行 市府研商處置方式

基隆廟口夜市仁二路愛四路口往海洋廣場方向一帶的部分攤商，晚間集聚在行穿線上，不僅影響一般行人穿越馬路，車輛行經時更擔心若車不讓攤位顧客而被重罰。仁愛區公所因此迭接到民眾陳情「為何斑馬線上可以擺攤??，並要求請區公所通報取締。昨(14)日基隆市政府產業發產處與仁愛區公所，針對可能影響行人路權的爭議，召開會議研商協調處置方式。

市長謝國樑表示，仁愛區公所陸續接到民眾陳情「為何鄰近廟口夜市旁的一般道路斑馬線上可以擺攤？形成即便是綠燈通行也受影響的狀況，請市府單位能正視」。預計在本週五(16)日市府產發處及交通處；市警局及仁愛區公所，會同轄區里長與夜市管委會，傍晚會前往設攤位置研提對策，瞭解現況後研商取得合規合理的平衡作法。

產業發展處長蔡馥嚀指出，仁二路愛四路口會聚集攤商，是因數十年前市府即暫准設攤於該處，暫准設攤攤位判別方法，過去是用地上錨釘，當時公告尚未劃設行穿線，另外在該路口劃設行穿線後，比對2009年及2012年斑馬線位置應有偏移。

綜合發展處長陳瑋補充，參考台北饒河夜市、台中逢甲夜市及南投草屯夜市過去曾有的判例，過去曾有攤商因道路重劃後，變成佔用人行道而遭開罰，攤商主張經營數十年具有「信賴保護」，但法院多認定交通安全及消防安全屬於重大公共利益，政府變更許可或要求遷移，並不違反比例原則。

另外，部分因地形限制無法微調標線，則攤商必須配合移動，不能以持有合法許可為由，拒絕排除。

陳瑋指出，法院見解為攤商雖領有證照，但證照之核發是基於當時的交通狀況，若環境改變（如劃設標線），攤商即負有配合變更經營位置之義務。

謝國樑最後總結重申，針對行人路權的保障以及廟口夜市設攤位置，後續將召開公聽會，聽取民眾及攤商的各方意見，研議出如何在維護行人路權及因應道交條例對車不讓人罰則等新制，與既有攤商合法經營間取得合理方案，在合法性及維持行人安全的前提下，塑造安全舒適的夜市觀光消費環境。