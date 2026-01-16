廟口夜市攤商"行穿線上擺攤" 遭檢舉妨害行人路權

生活中心／陳崇翰 基隆報導

全台知名的基隆廟口夜市，近日有攤商遭到路人檢舉，不應該在行人穿越道甚至斑馬線上擺攤，基隆市府研擬開罰，攤商則主張自保，主張數十年前就合法設置，希望維護生存權，市府允諾前往勘查，再研議更好的做法。

基隆廟口夜市，熙來攘往人潮不斷，但有攤商把攤位，擺在斑馬線旁邊，這樣是可以的嗎？另家攤商更直接壓斑馬線，逼得嬰兒車也只能緊鄰車道，場面險象環生，有民眾不滿直接投訴，質疑為何斑馬線上能擺攤位呢？行人則有不同看法。民眾：「目前的人潮我是沒有影響到，不會啊因為從以前到現在，都是這樣子我不會覺得不好走，大家就互相嘛畢竟那邊也很熱鬧，一點點還好啦可是他也不要太出來，（沒）影響到兩邊行走的話還好。」

基隆市府接獲檢舉準備開罰，引發攤商不滿，認為攤位擺得好好的，行穿線後來才畫設，基隆市府綜合發展處指出，攤商雖領有證照，但發照是基於當時的交通狀況，若環境改變，攤商有配合變更經營位置的義務，這說法攤商還是難接受。夜市攤商：「你不要一意孤行，你今天想怎麼做就怎麼做，對作生意的人來講滿有困擾的，大家都是在這裡為了圖一口飯吃，這是長久以來這裡的文化，他要改變就跟基隆市的崁仔店一樣，並不是那麼的好處理，政府有沒有配套措施，逐步改善或是怎麼樣，可以留給行人通行的空間，當然也要能夠讓攤販，繼續生存下去。」





基隆市產業發展處長蔡馥嚀：「首要的目標還是以行人通行，的友善及交通安全為目標，市府當然也會，跟攤商自治會來（討論），協助攤商進行適當的移置，以兼顧行人通行安全，及攤商的生計。」攤商主張，數十年前市府暫准設攤，大家以地上錨釘為標記擺攤，當時就沒有劃設行穿線，甚至在2009到2012年，斑馬線都不一樣，要他們怎麼配合？攤商爭權益求生存，市府允諾到場勘查並召開公聽會，聽聽各界怎麼說。

原文出處：斑馬線上擺攤？基隆夜市「阻通行」惹議 攤商冤喊：我們先申請的

