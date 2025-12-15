「廟口開講才有FEEL」劉世芳白沙屯宣講臨時改場 鍾東錦誇她豪氣

內政部與非六都16個縣市宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，今日下午在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮舉辦，內政部長劉世芳到場主講，並將原安排的室內會場拉到廟口開講。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕內政部與非六都的16個縣市宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，今日下午在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮舉辦，內政部長劉世芳到場主講。劉世芳將原安排的室內會場拉到廟口開講，一度引發騷動，她說明，今天天氣好，所以提出轉到廟口宣講，希望能讓更多參拜香客聽見。此舉也獲苗栗縣長鍾東錦認同「廟口開講才有FEEL」，並誇劉是「女中豪傑」。

劉世芳與國安會諮詢委員劉得金、消防署長蕭煥彰到拱天宮進行「台灣全民安全指引宣講會」，行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、苗栗縣長鍾東錦，及縣議員陳品安、陳春暖、羅貴星、陳光軒、翁杰，與通霄鎮長張可欣等人出席。

宣講會場原本安排在拱天宮香客大樓3樓，劉世芳進入會場，與鍾東錦交頭接耳討論後，將宣講會場拉到拱天宮廟門前。因事出突然，內政部、消防署等單位工作人員趕忙將海報背板等攜往，節目表演的「替代役公益大使團」也抱著樂器轉移陣地，引發騷動。雖因此延誤開講時間，但在廟口宣講著實吸引許多香客，鍾東錦致詞也認同「廟口開講才有FEEL」，並誇劉是「女中豪傑」。

劉世芳表示，台灣天災多，像今年丹娜絲颱風在雲嘉南地區造成嚴重災損、花蓮也發生堰塞湖溢流，另地震、土石流、海嘯都會發生。當面臨這類大災害時，需要全民投入，彼此互相協助，這本「台灣全民安全指引」小橘書就提供重要的防災觀念，讓民眾第一時間能自保，進而有餘力去協助別人。

「有準備更安全！」劉世芳也舉白沙屯媽祖婆每回進香出巡，都有成千上萬信眾跟隨「粉紅超跑」，信眾背包一定少不了飲用水、防寒衣物等，因此防災觀念中的緊急避難包，就是像媽祖婆學習，所需內容物小橘書也有詳細記載。

劉世芳感謝鍾東錦及縣府團隊、各鄉鎮市公所、村里長協助在縣內發送21萬本小橘書到各戶家庭，籲請鄉親多多閱讀，除了防災觀念、緊急避難包準備物品，另也能了解警報發布訊號，第一時間做出因應。國泰民安、風調雨順是眾人所祈，保全生命財產安全是首要，期許藉此「台灣全民安全指引」及媽祖的庇佑，大家家戶平安。

會後，劉世芳表示，前兩天天氣冷，活動安排在室內，今天天氣好，為了希望讓更多香客能聽見，經她向鍾縣長及拱天宮人員反映後，同意改在廟口開講；調整音響花了點時間，可惜受限空間較小，不然「替代役公益大使團」表演會更精采。

苗栗縣長鍾東錦讚許「廟口開講才有FEEL」，還誇內政部長劉世芳是「女中豪傑」。(記者彭健禮攝)

內政部與非六都16個縣市宮廟合作辦理「台灣全民安全指引宣講會」，今日下午在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮舉辦，內政部長劉世芳到場主講。(記者彭健禮攝)

