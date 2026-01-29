中部中心／陳仕承、林韋志、SNG報導

總統賴清德，上午（29日）來到台中市北屯區松竹寺參拜祈福，合體立委何欣純，廟口開講竟然出現神祕嘉賓，有民眾扮成美國總統川普，變成意外插曲，而總統說台美15%關稅協議，增加台灣企業底氣；但提到總預算，國防特別預算卡關，賴總統再向在野黨喊話。





廟口驚見「山寨川普」！ 賴清德借題談台美關稅

廟口驚見山寨川普 總統賴清德（左一）再談台美關稅協議（圖／民視新聞）









總統賴清德南下台中，合體立委何欣純，廟口開講，再談台美關稅，現場來了神秘嘉賓。原來台下有民眾扮成美國總統川普，成為有趣插曲，賴總統借題發揮，強調台美15%關稅協議，讓台灣企業更加有底氣。話鋒一轉，面對國防特別預算和總預算卡在立院，總統賴清德語重心長，喊話在野黨。

總統賴清德（右二）前往弘道老人福利基金會陪伴獨居長輩圍爐（圖／民視新聞）









而來到台中，賴總統當然沒忘全力拉抬民進黨台中市長參選人立委何欣純聲勢。結束松竹寺祈福行程，總統賴清德隨即轉往弘道老人福利基金會，陪伴獨居長輩圍爐拜早年。





