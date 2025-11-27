廟宇不只拜拜！台南7廟獲「宮廟博物館」認證 匠心文物看得見

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年7間通過「宮廟博物館」認證的廟宇，包括七股玉勅寶安宮、佳里善行寺、仁德大甲慈濟宮、北區鄭子寮福安宮、柳營代天院、南區萬皇宮，以及中西區六合境馬公廟。這些廟宇不只是信仰中心，更像在地的工藝博物館，保存著木雕、交趾陶、剪黏等珍貴文化資產。

市府自2022年推動「宮廟博物館」計畫，建立認證制度，協助廟宇盤點文物、提升保存與管理能力。2024年首次開放全市廟宇申請，歷經兩年培力課程後，今年有7間正式獲證。

文化局指出，廟宇是最貼近市民生活的文化場域，也最能向大眾展示傳統工藝。透過認證制度，不僅讓廟方更清楚了解自身的工藝價值，也能建立標準化的保存流程，未來希望呈現更親切、更有故事性的導覽方式，吸引民眾走進廟宇，欣賞台南在地匠師的細膩工藝。

首屆認證共有13間廟宇提出申請，在2年輔導期間安排工藝知識、文物保存、清冊管理，以及如何用社群媒體推廣等課程，課程結束後，各廟依評核項目提交審查資料。其中有7間今年通過認證，成果亮點包括玉勅寶安宮與樹林國小、社區合作製作導覽手冊；大甲慈濟宮打造文物管理系統，便於後續清點；萬皇宮規劃「時間軸」與「主題式」工藝導覽路線，讓民眾能依興趣探索。

文資處表示，獲認證的廟宇將陸續舉行授證儀式，以肯定其在傳統工藝保存上的努力。市府也將持續推動「宮廟博物館」計畫，每年5至6月開放申請，期待更多廟宇加入，一起守護並推廣台南深厚的傳統藝術文化。

中西區六合境馬公廟獲得「宮廟博物館」認證。(記者洪瑞琴攝)

