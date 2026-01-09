廟宇儀式狂拍考生頭部「開智慧」 網諷：保送台大神經科

115學年度學科能力測驗即將於1月17日至19日舉行，一段宗教儀式影片在社群平台掀起熱議。影片中一名女子在廟宇內對跪拜的信徒頭部連續用力拍打，並標註「文昌帝君開智慧」等字樣，原PO諷刺表示「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」，引發大量網友討論與質疑。

女子站在信徒身後，快速且用力地在信徒頭部兩側拍打。（圖／爆廢1公社）

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享這段影片，畫面顯示一名信徒雙手合十虔誠跪拜在供奉文昌帝君的神像前。一名女子站在信徒身後，快速且用力地在信徒頭部兩側拍打，發出明顯的「啪啪」聲響，令人側目。

影片中標註「文昌帝君開智慧」與「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」等文字。畫面持續顯示女子不斷對信徒頭頂施以拍打動作，甚至以雙手做出特定手勢，似乎是在引導或傳遞某種能量。

貼文曝光後，網友紛紛留言揶揄，有人表示「這樣叫開智慧，智慧還沒開直接被打傻了！」、「用鐵鎚敲不是效果比較好？」。也有網友諷刺「智慧開不開只有當事人知道，但我這路人都看得出來，他頭殼快開了」、「保證保送台大神經科」、「科學的盡頭就是玄學」。

其他網友則質疑這種做法的效果，留言指出「有沒有變聰明是不知道啦！腦袋裡是一定嗡嗡叫的」、「開完智慧可以順便開腦手術」。還有人擔心「拍完，感覺智慧都會飛光光了」、「這樣拍開智慧我不確定，但是腦震盪可能會發生」。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

