廟宇公園化！萬興宮大悲咒法牆展古廟新貌

▲ 「大悲咒法牆」全片採用不鏽鋼板，以雷射鏤空雕刻技術，刻劃出梵文字體的經文，並搭配觀世音菩薩畫像，營造「宛如菩薩現身說法」的意境，展現「廟宇公園化」的創新概念。（圖／記者陳美嘉翻攝）

[NOWnews今日新聞] 已有278年歷史的高雄市前金萬興宮，在傳統信仰根基上注入現代創意，迎來嶄新風貌。今（22）日舉行新建「關公殿」開光安座大典。高雄市長陳其邁親臨現場，與立委賴瑞隆、柯志恩及萬興宮主委徐政朝等人共同為「大悲咒法牆」正式揭示，見證這座百年古廟結合科技與藝術的轉型成果。

▲前金萬興宮今（22）日舉行新建「關公殿」開光安座大典。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「不鏽鋼雷射鏤空，梵文演繹現代美學。」今日揭幕的「大悲咒法牆」設計別出心裁。廟方全片採用不鏽鋼板，以雷射鏤空雕刻技術，刻劃出梵文字體的經文，並搭配觀世音菩薩畫像。廟方指出，該設計希望能營造「宛如菩薩現身說法」的意境，讓觀者法喜充滿，也展現了「廟宇公園化」的創新概念，吸引市民駐足。

廣告 廣告

▲前金萬興宮結合科技與傳統，展現「愈夜愈美」的風貌。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「新舊神尊同祀，傳承300年香火。」萬興宮主委徐政朝表示，萬興宮主祀清水祖師，而本次關公殿所主祀的文衡聖帝，其原始神像約有300年歷史，是早期隨清水祖師同期來台的珍貴文物。此次特別將其移駕至關公殿，並另刻一尊3尺半的鎮殿文衡聖帝同祀，象徵香火世代傳承。

▲前金萬興宮今（22）日舉行新建「關公殿」開光安座大典。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「銅雕藝術別樹一幟，營造安定氛圍。」除法牆與主神外，新殿內部裝修金碧輝煌。左右牆壁配置有文、武、財三種型態的關公銅雕像，以及造型獨特的「銅製福德箱」。整體空間設計旨在給予信眾「安定、正氣、滿願」的感受。廟方強調，廟宇是為眾生而存在，推動廟務也要跟著時代走，期盼結合科技與傳統，讓萬興宮展現「愈夜愈美」的風貌。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「高雄過好年」串聯30商圈熱鬧開跑 三鳳中街1/31首發馬年小紅包

高雄捷運橘線O9站A基地聯開案簽約 以捷運串聯運動與生活

前鎮亞灣智慧公宅上樑 634戶社宅10月底前招租