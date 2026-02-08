廟宇活動信眾噎食 醫師急救搶命

救護車接獲通報到場，所幸該民眾經急救後恢復意識、不須送醫。(安平天后宮提供)

記者王勗∕台南報導

安平開台天后宮七日辦理贈春聯活動，一名信眾突然倒地不省人事，所幸現場一名男子見狀立即挺身而出急救，經排除異物梗塞及ＣＲＰ後，救護車趕到時，該民眾已順利恢復意識，經救護人員評估不須送醫。這位伸出援手男子身分今曝光，竟是副市長姜淋煌之子、國軍台中總醫院醫師姜良諭。

繼七日發生民眾吃東西噎到插曲後，安平開台天后宮八日特別召集廟方的工作人員，邀請專業人員協助指導哈姆立克法、心肺復甦術等急救技能，以保障信眾、市民安全。不想這段插曲還有後續，總幹事林國民八日接獲副市長姜淋煌來電詢問事發經過，才知道出手救人的是姜淋煌之子。安平天后宮也表示將持續強化安全管理與急救設備配置，同時也將頒發感謝狀感謝姜醫師義舉。

姜良諭目前為國軍台中總醫院骨科主治醫師，據了解，姜本於七日要北上台中，冥冥中好似有所安排，突然改變計畫決定先到天后宮參拜，未料當場遇上異物梗塞民眾，所幸經急救後該民眾順利恢復意識，救護車到達時該患者已恢復清醒並可自行活動，姜醫師也在後續自行離去，副市長姜淋煌也是事後輾轉得知此事、才向廟方求證。

林國民強調，對於姜醫師臨危不亂、即時施救之義舉，安平開台天后宮由衷表達敬意與感謝，也感謝當日現場共同協助的善心民眾，相信冥冥之中也是安平媽護祐。