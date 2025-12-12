廟宇祈福放煙火好熱鬧 路邊雜草突起火民眾嚇壞

台南市 / 綜合報導

台南安南區一間廟宇，昨（11）日晚上舉辦普渡祈福活動，現場施放煙火，非常漂亮壯觀，不少民眾都在場，但卻傳出火警意外，大面積雜草燃燒，讓在場民眾都嚇到了，而消防隊獲報後，也趕緊到場滅火，雜草燃燒面積有50平方方尺，還好沒有任何損失。

廟宇舉辦活動，五彩繽紛的煙火，綻放在夜空中，搭配音樂不同變化，非常精彩好看，但沒想到下一秒，卻傳出火警，路邊草地開始燃燒，火勢越燒越猛烈，白煙也不停往上竄，好多民眾嚇得保持距離，想著要怎麼滅火。

民眾說：「用吊車吊著，吊很高，風火輪那種，火煙很大，草有被點燃(發生火災)。」、「都在大路上放，燒應該是那邊燒，看起來是那邊點燃的。」、「對啊，很多人(來參加)。」

台南安南區廟宇，這陣子舉辦祈安清醮大典，從11月2日開始，到12月27日都有不同活動，而昨（11）日晚上普渡祈福時，很多民眾在場，欣賞漂亮煙火，晚上10點多卻傳出燃燒雜草意外。

消防隊獲報，出動2車5人前往搶救，佈水線滅火，控制火勢，據了解雜草燃燒面積，有50平方公尺，還好沒有造成損失，台南安南消防分隊王傳勝說：「現場有滿多民眾，我們到達時，發現火煙有一層樓高，我們立即出2台車水線，共3條水線，去做撲滅的動作。」突如其來的火警，讓在場民眾都被驚嚇到，還好沒有人受到波及。

