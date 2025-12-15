廟會三台拖板車運炮 私設炮竹施放點遭取締

高雄鳥松區廟會遶境活動，出動了三台拖板車載運炮竹。（圖／東森新聞）





高雄鳥松區廟會遶境活動，出動了三台拖板車載運炮竹，還私設五處炮竹焰火施放點，由於都未事先申請，遭到消防人員取締，現場爆發口角，一個晚上就有四個私設燃放點被要求撤掉，消防局全程蒐證，將製單舉發，不過同一天在鹽埕區，員警要求炮竹減量，虎爺吃炮儀式得以順利進行。

員警vs.廟會人員：「來你這一坨就好了，丟在這裡就好，我們不要為難員警。」

廟會人員vs.員警：「拿去車上，車上收起來。」

接著就是虎爺吃炮的重要儀式，警方與消防人員，為了安全，和主辦單位在炮竹用量、遶境路線與交管，都會有一定的默契，但同一天同一個廟會活動，在高雄鳥松卻發現私設的焰火炮竹施放點。

廟會人員vs.消防局人員：「原先說可以放，現在來的說得又不同，（叫科長來啊），我剛問是誰的，現在看起來沒有人的。」

這處施放點是在私人場域並非活動申請範圍，只是遭民眾檢舉的還不只一個地方。

廟會人員vs.消防人員：「搶劫我們喔。」

根據瞭解這個廟會活動，除了申請遶境活動路權還私設五處炮竹焰火施放點，消防人員一個晚上疲於奔命，共取締四處施放點。

高市消防局鳥松分隊長鄭任均：「本局到場向行為人勸導及蒐證，後續將聯繫行為人到場說明並將依相關事證，製單舉發。」

主辦單位用拖板車載運大量炮竹，宛如火力展示經過街區，引人關注，但並未事先申請最後通通被勸阻。

民眾：「你說半夜在放，當然會擾民啊，我覺得那些不好，空氣很差啦，而且鞭炮咻咻，萬一打到人呢。」

廟會活動原本應該開開心心的，但如果沒有依照規定，還得讓警消全程蒐證，製造噪音空污引發民怨，恐怕都不是信眾所樂見的。

