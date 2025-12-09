廟會不平靜！通緝犯「衝撞拒捕」 警壓制上銬查獲毒品

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東新園地區的年度廟會遶境活動，向來是地方盛事，但人潮洶湧之際，也成了治安死角！東港警分局執行勤務時，驚傳逮捕通緝犯的「全武行」戲碼，警方成功壓制後，更意外查獲毒品，讓這場宗教慶典蒙上一層治安陰影。

東港分局警方指出，7日晚間8時40分許，正當遶境隊伍熱鬧行經市區、鞭炮聲不絕於耳時，員警在執行維安的眼尖發現一名在人群中穿梭的男子身形可疑，經查證身分，赫然確認他是轄區內遭通緝的詐欺犯許男。

這名年僅18歲的許嫌在警方上前盤查逮捕時，竟仗著廟會人潮企圖「衝撞拒捕」脫逃，現場一度混亂。所幸東港警方成功壓制並上銬，過程驚險引發圍觀。在制伏過程中，警方為求慎重，對許嫌搜身，竟在許嫌的口袋內查獲疑似二級毒品安非他命的殘渣袋。許嫌不僅因詐欺案被通緝，還涉嫌持有毒品。警方訊後，將許嫌送往屏東地檢署。

警方強調，廟會慶典原是淨化人心、安定社會的活動，但往往因人潮複雜，成為不肖份子藏匿或滋事的溫床。這次成功逮捕通緝犯並起出毒品，再次凸顯警方對廟會治安的重視與不容鬆懈，確保地方民眾能安心參與活動。

