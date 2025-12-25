廟會亂鬥噴裝！討5萬債不成 170萬金項鍊被撿走

台中梧棲21日晚間的廟會活動爆發鬥毆事件，意外衍生出百萬金飾侵占案外案。（示意圖／東森新聞）





台中梧棲21日晚間的廟會活動爆發鬥毆事件，意外衍生出百萬金飾侵占案外案。一名許姓男子前往現場索討5萬元債務，卻反遭廟會人員圍毆；混亂中，許男配戴的一條重達10兩多、市價逾170萬元的「超粗」金項鍊遭人扯落。一名白衣男子見狀，在不到一秒的時間內將項鍊撿起並佔為己有。



警方接獲報案後火速偵辦，於隔日（22日）順利尋回金項鍊並逮捕涉案人。經查，撿走項鍊的白衣男子同為廟會人員，除涉嫌群聚鬥毆外，現再被依侵占遺失物罪移送法辦。

廣告 廣告

許姓被害人指出，該金項鍊是在彰化某銀樓購買，重量超過10兩，並出示購買證明佐證。銀樓業者表示，一般市面現貨多為1兩左右，超過10兩的金飾極為罕見，通常需要特別訂做。以25日金價每錢17,650元換算，該條項鍊價值超過170萬元。



此案在臉書粉專曝光後引發熱議，網友紛紛大讚小編與警方的協尋效率，直呼「找不到東西找爆編就對了」、「原來是真的，這麼粗竟然還能找回來」。粉專小編也補充，項鍊是遭人直接從脖子上拉扯才會掉落。所幸金飾最終物歸原主，否則許男討債未果還被打，若再賠上百萬金鍊，損失恐怕難以估量。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

抽房子把握機會！台中購物節發票 補登錄期限至12/31

男玩槍戰遊戲嗆「台中殺千人」 遭逮羈押禁見

撞擊瞬間曝！台中女果菜市場前 遭聯結車輾斃

