廟會放炮沒申請！民眾吃美食變「吃煙」 警到場下場出爐
南部地區，連續兩的週末都出現廟會大量施放爆竹煙火的情況，8號晚間高雄前鎮的瑞北路上，為了施放煙火占據整個道路，遭到警方及環保局開罰，沒想到15號晚上台南著名的石精臼美食區，也有人燃放大量煙火，民眾幾乎是配著濃煙吃美食，相當狼狽。
15日晚間，台南知名的點心城「石精臼」附近突然傳出陣陣鞭炮聲，吸引許多民眾外出查看。現場馬路已被煙霧籠罩，灰濛濛一片，而且鞭炮聲持續近一分鐘沒有間斷。在這樣的環境下，民眾一邊喝飲料一邊吃美食，還得忍受空氣中漂浮的細懸浮微粒，情況令人哭笑不得。
上週末在高雄市區也發生了類似事件。8日晚間七八點，前鎮區瑞北路上不僅有人施放高空煙火，還放出一波波的彩煙。雖然這些煙火看起來華麗吸睛，卻讓附近民眾苦不堪言。有居民表示，煙火聲響就像轟炸一樣，對老舊社區的居民造成很大困擾，因為這些建築物隔音效果不佳。還有民眾擔憂這種行為會嚴重影響交通安全。
由於瑞北路是當地的傳統商圈，且為雙向單線車道，廟會活動幾乎導致交通癱瘓。警方接獲報案後立即趕到現場處理，告知違規者他們已違反道路交通管理條例。經查證，主辦方根本沒有申請相關許可，加上煙火嚴重影響交通視線，當場就被開出兩張罰單。
除了面臨兩張最高各2400元的罰單外，警方還通知環保局前往稽查。環保單位認定此行為違反空氣污染防制法，違規者最高可能面臨10萬元的罰鍰。民眾希望相關單位能加強管理，避免類似事件再次發生，讓大家能在乾淨的環境中享用美食。
更多 TVBS 報導
遶境擅闖河樂廣場放煙火！ 無人管？ 環保局.警局出手了
過了中秋節還意猶未盡 凌晨當街「炮戰」互射下場曝光
音樂開最大聲！鄰居怒檢舉 半年警獲報21次
爭風吃醋嗆情敵！ 莊男上醫院看「痔瘡」被圍堵 開槍惹禍
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 8 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 23 小時前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 9 小時前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
儘管台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今（14日）於《環境影響評估法》修法前共同發出緊急聲明稿，呼籲民眾黨採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。然而，這樣沉重的呼籲，依舊阻止不了民眾黨與國民黨聯手三讀通過修法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 20 小時前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
民生社區「百億都更案」大火！ 中工：釐清原因中
中華工程在台北市民生社區的「百億都更案」工地，昨(13)日晚間發生火警！地下三樓放置的建材和鋼瓶等，不明原因起火燃燒，無人傷亡但現場瀰漫疑似有毒臭味，對此中工回應起火原因正在釐清，將配合調查，不過昨(...華視 ・ 1 天前