廟會放炮沒申請！民眾吃美食變「吃煙」 警到場下場出爐

南部地區，連續兩的週末都出現廟會大量施放爆竹煙火的情況，8號晚間高雄前鎮的瑞北路上，為了施放煙火占據整個道路，遭到警方及環保局開罰，沒想到15號晚上台南著名的石精臼美食區，也有人燃放大量煙火，民眾幾乎是配著濃煙吃美食，相當狼狽。

台南知名的點心城「石精臼」附近突然傳出陣陣鞭炮聲，民眾一邊喝飲料一邊吃美食，還得忍受空氣中漂浮的細懸浮微粒。（圖／翻攝Threads_wu.eason）

15日晚間，台南知名的點心城「石精臼」附近突然傳出陣陣鞭炮聲，吸引許多民眾外出查看。現場馬路已被煙霧籠罩，灰濛濛一片，而且鞭炮聲持續近一分鐘沒有間斷。在這樣的環境下，民眾一邊喝飲料一邊吃美食，還得忍受空氣中漂浮的細懸浮微粒，情況令人哭笑不得。

高雄市前鎮區瑞北路上不僅有人施放高空煙火，還放出一波波的彩煙，對老舊社區的居民造成很大困擾。（圖／翻攝社會事新聞影音 ）

上週末在高雄市區也發生了類似事件。8日晚間七八點，前鎮區瑞北路上不僅有人施放高空煙火，還放出一波波的彩煙。雖然這些煙火看起來華麗吸睛，卻讓附近民眾苦不堪言。有居民表示，煙火聲響就像轟炸一樣，對老舊社區的居民造成很大困擾，因為這些建築物隔音效果不佳。還有民眾擔憂這種行為會嚴重影響交通安全。

警方接獲報案後立即趕到現場處理，告知違規者他們已違反道路交通管理條例。（圖／翻攝社會事新聞影音 ）

由於瑞北路是當地的傳統商圈，且為雙向單線車道，廟會活動幾乎導致交通癱瘓。警方接獲報案後立即趕到現場處理，告知違規者他們已違反道路交通管理條例。經查證，主辦方根本沒有申請相關許可，加上煙火嚴重影響交通視線，當場就被開出兩張罰單。

除了面臨兩張最高各2400元的罰單外，警方還通知環保局前往稽查。環保單位認定此行為違反空氣污染防制法，違規者最高可能面臨10萬元的罰鍰。民眾希望相關單位能加強管理，避免類似事件再次發生，讓大家能在乾淨的環境中享用美食。

