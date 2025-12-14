廟會活動煙火助陣 拖板砲車遭檢舉違法施放

煙火劃破夜空，綻放絢麗色彩，廟會活動少不了煙火助陣，彰化花壇一處宮廟13日舉辦廟會活動，在晚間6時以及8時共施放了2波煙火，甚至還請來大吊車施放鞭炮，吸引不少人到場觀賞。

當地居民指出，「煙火用大台的吊車來吊。」；也有居民說：「煙火放很大啊，有兩批在放就。」

不過彰化縣消防局也接到民眾檢舉，這場廟會施放煙火並未申請，而且現場還找來一輛拖板車當砲台施放煙火，消防局派員前往，但在宮廟附近就發現這輛載了各式爆竹煙火的拖板車，立即尾隨蒐證。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長江錦松說明，「於路上發現有拖板車載運爆竹煙火的情事，消防人員駕車於後方蒐證，並向警察機關這邊來轉報，那後續該拖板車向北駛離該處，未有施放爆竹煙火的狀況。」

彰化縣消防局表示，因考量其他用路人安全，加上消防員無權攔查，會將蒐證資料交由警方通知拖板車車主說明；而未經許可施放爆竹煙火、不符合施放資格、未投保公共意外險，一經調查屬實，都會依《爆竹煙火管理條例》來開罰。