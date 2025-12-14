廟會煙火突釀火勢！廟方潑「礦泉水」滅火 信眾：旺啦

嘉義市一場廟會活動舉辦煙火秀時發生意外事故，煙火意外引燃廟方搭建的柱子頂端，還好立即撲滅。（圖／翻攝社會事新聞影音）

嘉義市西區一場三年一次的廟會活動，13號晚上有煙火秀施放，沒想到過程中，一旁廟方搭建的柱子頂端起火燃燒，嚇得工作人員緊急拿手邊的礦泉水滅火，據了解，廟會活動皆有提前申請，一旁也都備好灑水車待命。

當晚煙火秀正進行得如火如荼，五光十色的煙火在夜空中綻放，吸引眾多信眾拿起手機爭相拍攝這美麗的景象。然而就在煙火達到最高點並開始墜落時，意外發生了。煙火的火星不慎飄向廟會搭建的柱子頂端，引起火勢並迅速蔓延。現場有信眾看到火勢時表示「燒起來了，旺啦旺啦，旺起來了」。

面對突如其來的火勢，一名身穿黑衣的男子立即採取行動，他拿著寶特瓶爬上柱子，朝著火源灑水。令人意外的是，這小小的一瓶水竟然成功撲滅了火勢。雖然事後現場已經清理乾淨，但仍能看見紙箱被燒黑的痕跡。有民眾解釋道，可能是柱子上方的紙箱因風勢太大，導致煙火的火苗引燃了紙箱。

煙火秀原本是活動的亮點之一，卻因這突發的火災意外而短暫轉移了大家的注意力。（圖／翻攝Threads_86_10.28）

現場附近有回收廠，工作人員在欣賞煙火的同時也為廟方感到緊張，深怕火勢蔓延引起更大規模的火災。這場廟會活動是嘉義市西區一場平安繞境活動，13日晚上的煙火秀原本是活動的亮點之一，卻因這突發的火災意外而短暫轉移了大家的注意力。煙火施放地點就在柱子旁邊，這也是導致紙箱被引燃的主要原因。

有民眾透露，廟方其實已有所準備，「有說抱兩箱礦泉水在那邊等，主家有請清潔公司，算也有一台灑水車準備就對了，如果有火也要淋濕才能掃」。這場三年一次為期三天的廟會活動都已經過合格申請，現場也有灑水車待命以防不測。不過，此次意外也提醒主辦方，未來在施放煙火慶祝時，必須更加留意風向與場地安排，以避免類似的起火意外再次發生。

