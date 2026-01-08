廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流

（記者張芸瑄／綜合報導）一段在社群平台流傳的廟會影片近日引發廣泛爭議，主要原因是畫面中出現女子與男性民眾密切互動的情形，被指只需支付100元即可參加，相關影像曝光後迅速在網路擴散，讓廟會活動的尺度成為討論焦點。廟會原本以傳統、熱鬧、祭祀文化為主，但影片內容被認為與一般民眾對廟會的印象落差甚大。

該影片最初由網友上傳至臉書社團「爆漿2公社」，拍攝地點疑似為地方廟宇前的活動現場。影片中，一名身穿紫色內衣褲、外搭連帽外套的女子站在坐著的男子面前，兩人位置非常接近。畫面可見女子將雙手放在男子頭部附近，男子的臉部也一度貼近女子胸前，動作被部分網友形容為帶有「洗臉」意味。

廣告 廣告

影片也拍到男子在互動後遞出一張百元紙鈔作為小費，引發外界猜測這類互動項目可能是以「100元」為基礎收費。不過，目前活動主辦單位並未對相關內容作出正式說明，因此實際安排仍有待釐清。

影片曝光後，網路反應呈現高度分歧。有不少網友認為此類互動與傳統廟會不符，質疑是否涉及妨害風化、是否適合在神明前進行，甚至有人表示擔心衛生與性別尊重議題。然而，也有人持較輕鬆的看法，認為只是現場娛樂的一部分，甚至在留言區以戲謔方式討論活動地點與下一場時間。

部分留言也指出，廟會活動常希望創造話題吸引人潮，不排除這次互動是為了炒熱氣氛而設計。但在宗教場域中安排具高度肢體接觸的活動，是否適當仍持續引發各界討論。警方與主辦單位目前尚未對影片內容做出正式回應，相關細節仍待進一步確認。

更多引新聞報導

「御姐女優」水川菫宣布引退！網哭嘆「色氣代表」沒了

韓國演員車上活春宮！激戰猛踢椅背逼經紀人全程觀戰

