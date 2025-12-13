廟會舞者超短裙熱舞吸60萬人觀看「整片露出」掀議論

台灣各地廟會活動近年形式愈趨多元，部分主辦單位為了炒熱氣氛、吸引人潮，會安排舞者進行熱舞演出。（圖／翻攝自臉書粉專「紀錄廟會文化粉絲團」）





台灣各地廟會活動近年形式愈趨多元，部分主辦單位為了炒熱氣氛、吸引人潮，會安排舞者進行熱舞演出。不過相關表演的尺度也屢屢引發討論，臉書粉專「紀錄廟會文化粉絲團」近日分享一段辣妹熱舞的廟會影片，畫面曝光後迅速在網路上掀起熱議。

拍攝地點疑似位於台南新營太子宮一帶，影片中可見，多名舞者在廟會現場排成一列熱舞，身穿短版上衣搭配牛仔外套，下半身則是極短迷你裙。舞蹈過程中，舞者轉身時裙長明顯不足，底褲清楚可見，引發不少網友直呼尺度過大。

台灣各地廟會活動近年形式愈趨多元。（圖／翻攝自臉書粉專「紀錄廟會文化粉絲團」）

該影片短時間內累積超過60萬次觀看，留言區湧入大量討論。不少網友對此表達質疑，認為這類表演與宗教活動的本質並不相符，直言「謝神一定要這樣嗎」、「好難看，蓋𣎴到屁蛋變成四𣎴像」、「我怎麼覺得神明沒有很想看這個」、「其實是人想看，卻假借神明名義」、「謝神一定要這樣子嗎？往往都是人想看才會物化女性。完全是商業化像是以前謝神就會請脫衣舞業者一樣」。

但也有不同聲音替表演緩頰，指出舞者可能穿著膚色褲襪，並非如外界想像般裸露，「沒看錯的話應該都有穿上膚色的褲襪，別看到短裙就以為看到了什麼，要看短裙跳舞去棒球場比較實際」、「其實這樣穿尺度並沒有很大，只是巧妙的搭配讓人感覺什麼都看到了，其實什麼都沒看到」、「看舞蹈總比打架來得和平」。也有網友感嘆，過去廟會以布袋戲、歌仔戲等表演為主，如今為了吸引目光不斷調整形式，究竟是文化演變，還是逐漸走樣，也引發外界不同解讀。

