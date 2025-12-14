「廟會蟑螂」白吃喝還狂打包！ 主委抓包爆衝突

台南市 / 綜合報導

許多廟都會舉辦平安宴，不只為了酬謝神明也祈求地方與信眾的平安、凝聚社區感情。但昨(13)日在台南有廟辦平安宴，卻有約10位不是信徒也沒受邀的民眾坐下來跟著吃吃喝喝，而且還打包10幾瓶飲料，但廟方發現怎麼飲料喝得這麼快才抓到他們，氣氛一度火爆。對此，廟方也表示若只是吃東西就讓他們吃，但這樣拿真的不對。

天氣冷颼颼，民眾們坐滿桌拿著湯匙大口大口吃熱騰騰的火鍋，主持人說：「謝謝謝謝。」廟方人員緊緊包圍其中一桌表情猙獰質問，其他桌的人邊吃飯邊不時回頭看看發生什麼事，廟方人員說：「一個壞習慣就是，我們給你吃沒關係，但不要這樣拿，他不是我們的信徒，之前都有在注意，但沒有像這一次這麼明顯。」

原來是台南這間廟昨日舉行平安宴，但有民眾不是信徒廟方也不認識，卻到場白吃白喝被當場抓包，廟方透露一共辦36桌，另外還安排1到2桌提供工作人員委員入座用餐，沒想到這些人混入，不只大吃大喝還打包十幾瓶飲料，而會被抓到就是主委發現飲料怎麼會喝得這麼快。

附近居民說：「他們還帶袋子，帶袋子還帶回去，所以最後有跟他們制止，說你們這樣不行。」律師梁家瑜說：「有可能涉犯到刑事上面的詐欺取財罪，最重可以處5年以下的有期徒刑，那另外3人以上，也有可能構成加重詐欺取財之事由。」火鍋裡滾的是湯頭，現場滾的卻是火氣，民眾沒受邀卻白吃白拿也讓平安宴不平靜。

