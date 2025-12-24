廟會貨車沿路烤肉大放送 民眾聞香"騎車追肉"

地方中心／李育翰 台東報導

台東市區當地一間廟宇、昨天下午廟會活動結束後，有人員在貨車上烤起肉來，除了犒賞工作人員外，還沿路發放給民眾，不少人騎著摩托車追逐街肉票，形成相當有趣的畫面，但警方提醒這樣會影響到交通安全，希望下次別再犯了！

男子坐在貨車後車廂上，悠悠哉哉烤肉，烤肉架已經滿滿肉片，接著大聲詢問路人要不要一起吃烤肉。騎著機車的阿北，趕緊停下車，立刻接下烤肉，大快朵頤一番，但這行動烤肉車到底從哪來的，仔細一看，這車輛不是廟會的工作車嗎？

廟方貨車上烤肉沿路發給民眾 「騎車追肉」畫面曝！ 網笑瘋「少這一味」

男子直接在車上烤肉（圖／民視新聞）

隨機送烤肉的場景，就發生在台東市區，原來當地一家廟宇舉辦廟會回動，結束後，廟方特別烤肉犒賞工作人員，只是肉片多到吃不完，就異想天開的想說，在貨車上烤肉、沿路發放給民眾們一起享用！有不少民眾聞香而來，廟方後來也把影片po上網，引發大家討論，甚至還有網友開玩笑地說，少了吐司怎麼行？只是這舉動，恐怕已經觸法！

廟會活動結束，男子來收東西，發現有烤肉及烤肉架（圖／民視新聞）

雖然男子出於好玩，警方提醒，這可能造成危險，違反道交法，最高恐吃上一萬八千元的罰單。但這次先勸導，建議下次如果要烤肉可以在家烤，避免路上烤肉釀成意外。

















